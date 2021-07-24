Разыгран первый комплект медалей на Олимпиаде-2020 с участием Казахстана

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Первую золотую медаль на Олимпиаде-2020 с участием Казахстана завоевала китайская спортсменка Цянь Ян, которая установила олимпийский рекорд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo News.

21-летняя Янг одержала победу с олимпийским рекордом 251,8 балла, а Анастасия Галашина из Олимпийского комитета России завоевала серебряную медаль с 251,1 балла.

Бронзовым призером стала представительница Швейцарии Нина Кристен с показателем 230,6.

Это был первый разыгранный комплект наград на ОИ-2020.