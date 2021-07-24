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    Разыгран первый комплект медалей на Олимпиаде-2020 с участием Казахстана

    24 Июля 2021, 09:18

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Первую золотую медаль на Олимпиаде-2020 с участием Казахстана завоевала китайская спортсменка Цянь Ян, которая установила олимпийский рекорд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo News.

    21-летняя Янг одержала победу с олимпийским рекордом 251,8 балла, а Анастасия Галашина из Олимпийского комитета России завоевала серебряную медаль с 251,1 балла.

    Бронзовым призером стала представительница Швейцарии Нина Кристен с показателем 230,6.

    Это был первый разыгранный комплект наград на ОИ-2020.

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