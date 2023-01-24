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    Развивающий центр для особенных детей открыли в Атырауской области

    24 Января 2023, 00:19

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В поселке Индербор - центре Индерском районе Атырауской области - впервые открылся учебно-развивающий центр для особенных детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В развивающем центре обучаются особенные дети в возрасте от 3 до 12 лет. В настоящее время здесь на постоянной основе работают шесть специалистов и один менеджер. В целом в центре обучением можно охватить около 50 ребят»,- сообщили в пресс-службе районного акимата.

    Присутствовавший на открытии аким района Дарын Шамуратов отметил, что это значимое событие. Центр позволит помочь детям с нарушениями развития в социальной адаптации, подготовке к полноценной жизни в обществе.

    В настоящее время в Индерском районе проживают 102 ребенка с особыми образовательными потребностями, из них 83 имеют инвалидность.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование
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