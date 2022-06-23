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    Развивать животноводство планируют в Абайской области

    23 Июня 2022, 10:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Абайской области Нурлан Уранхаев поделился планами развития региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В первую очередь надо поднять экономику. Естественно, улучшить жизнь людей, это самые основной вопрос, я думаю, не только в нашей новой созданной области. Привлечь инвестиции в нашу экономку», - сказал Нурлан Уранхаев в кулуарах Правительства.

    По его словам, приоритет будет отдаваться развитию сельского хозяйства.

    «Развитие наших традиционных видов, таких как сельское хозяйство. Бывшая Семипалатинская область была аграрной, занималась животноводством, а именно овцеводством. Все эти вещи, ничего нового придумывать не будем. Просто постараемся вернуть хорошо отработанное старое», - добавил аким.

    Ранее Н. Уранхаев доложил Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву о текущей ситуации в регионе. Аким проинформировал о предстоящей работе по увеличению сельскохозяйственного потенциала региона, обеспечению теплоснабжением местного населения, строительству ТЭЦ-3, социальных объектов, в том числе школ и больниц, а также дорог. По его словам, одна из приоритетных задач – восстановление инфраструктуры области.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Сельское хозяйство Регионы Казахстана Абайская область
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