Развивать хлопководство планируют китайские инвесторы в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Для выращивания хлопка в Туркестанской области будут применять китайские сельскохозяйственные технологии. Они позволяют сеять и собирать белое золото в автоматическом режиме. Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды встретился с руководством китайской компании Peng Sheng Group. Она успешно реализует несколько подобных крупных проектов в соседнем Узбекистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Инвесторы, нацеленные на реализацию уникального проекта в южных районах Туркестанской области, уверены, что после реализации проекта качество и объем местного хлопка значительно возрастут. Для этого будет установлена система капельного орошения. Стоимость проекта - $46 млн. Стороны обсудили проект. Также компания готова построить в Туркестанской области завод по переработке кожи и производству желатина из отходов крупного рогатого скота. Стоимость бизнес-плана - $10 млн. Иностранные инвесторы намерены работать в индустриальной зоне. Аким области отметил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание сфере сельского хозяйства, развитию перерабатывающего дела, реализации новых производственных проектов. Он рассказал о совместных проектах, которые будут реализованы в результате недавнего визита в Китай. Д. Сатыбалды выразил готовность всесторонне поддержать новые проекты и предложил поддержку, оказываемую государством. «Я ознакомился с работой, которую вы начали в Сырдарьинской области Узбекистана. Это замечательные проекты. Недавно мы с делегацией области побывали с рабочим визитом в Китае. Ознакомились с работой производственных гигантов. Получили опыт. Мы заинтересованы в сотрудничестве. Акимы пяти районов области тоже побывали на крупных производственных предприятиях Китая. Мы готовы всесторонне поддержать сегодняшние проекты», - сказал аким Туркестанской области. Стороны обсудили работу по развитию инфраструктуры. Аким области остановился на масштабных проектах, реализуемых в регионе. Китайские инвесторы высоко оценили направление экономического развития Туркестанского региона и областного центра и проявили интерес к ряду проектов. Они отметили, что совместные проекты будут продолжаться и дальше.