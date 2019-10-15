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    Развитие женского предпринимательства на селе обсуждают в СКО

    15 Октября 2019, 13:28

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске проходит Форум сельских женщин Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В течение дня бизнес-леди из разных районов области будут обсуждать развитие женского предпринимательства на селе, делиться секретами успеха.

    «Главная цель форума – вопросы устойчивого развития села, насколько обеспечена занятость, как реализуется программа «Ауыл – ел бесiгi». Мы в приоритет поставили женскую занятость. Чтобы помочь женщинам, мы на всех форумах показываем истории успеха женщин. Мы хотим показать героинь, которые поднимают бизнес на селе», - сказала председатель правления ОЮЛ «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global», член Совета по переходу к «зеленой экономике» при Президенте РК, член координационно-общественного совета по вопросам реализации проекта «Ауыл - ел бесігi» Салтанат Рахимбекова.

    Она отметила, что одной из приоритетных задач политики государства являются устойчивое развитие сел и повышение качества жизни на селе.

    «Важно собирать и объединять сельских женщин, среди которых акимы сел, директора школ, главы фермерских хозяйств и сельского бизнеса, и предоставлять им возможность обмениваться опытом, налаживать профессиональные коммуникации. Мы надеемся, что создаем здесь эффективную диалоговую площадку по вопросам участия сельских женщин в экономике региона», - добавила С. Рахимбекова.

    На форуме выступили североказахстанские предпринимательницы, работающие в сфере сельского хозяйства, пчеловодства, образования и других. Своими историями поделились женщины - сельские акимы, директора школ.

    По данным департамента статистики, в первом полугодии женщины возглавляли 27% действующих юридических лиц и 49,5% ИП области. Главенствуют женщины практически в каждом третьем малом предприятии и в каждом четвертом среднем и крупном предприятии.

    Первый Форум сельских женщин Казахстана «Вклад женщин в устойчивое развитие сельских территорий Казахстана» прошел в ноябре прошлого года в столице РК. По его итогам было принято обращение «Сельские женщины за «зеленую» экономику для повышения качества жизни на селе». Форумы сельских женщин планируют сделать ежегодными.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Бизнес Северо-Казахстанская область Рухани жаңғыру Регионы Казахстана Общество
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