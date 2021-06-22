Развитие волонтерской деятельности в Казахстане: Аскар Мамин дал ряд поручений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин дал поручения в целях усиления мер по развитию волонтерского движения в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Волонтерство становится важной формой гражданской активности наших граждан. В результате проведения Года волонтера в 3 раза увеличилось количество волонтерских организаций, в 4 раза - число активных волонтеров. В период пандемии в стране волонтерами оказана помощь более 950 тыс. гражданам, в том числе в распределении гуманитарной помощи, в работе с людьми с инвалидностью, детьми и подростками. Мы увидели большой потенциал волонтерского движения и реальную пользу», - сказал в ходе заседания Правительства Аскар Мамин.

По словам главы Кабмина, по инициативе Главы государства этот год стал продолжением волонтерских инициатив.

«Необходимо и дальше развивать в обществе принципы взаимопомощи и благотворительности. В целях усиления мер по развитию волонтерского движения в стране поручаю: Первое, министерству информации совместно с заинтересованными госорганами обеспечить качественную проработку законопроекта по вопросам волонтерской деятельности и внести его в Правительство до 1 июля текущего года. Второе, министерству информации совместно с экспертами разработать стандарт поддержки волонтерской деятельности. На основе данного стандарта выработать рекомендации государственным органам по основным направлениям дальнейшего развития волонтерства», - поручил Аскар Мамин.

Также глава Правительства обратился, что государственным органам необходимо создать условия и активизировать отраслевое волонтерство, в том числе цифровое, онлайн-волонтерство, эковолонтерство, в сферах правовой и психологической помощи, сохранения объектов историко-культурного наследия, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Акиматам регионов Аскар Мамин поручил усилить меры стимулирования волонтерского движения, наладить систему постоянного мониторинга и принять до 1 августа региональные Дорожные карты до 2023 года.

«В рамках празднования 30-летия Независимости совместно с волонтерскими организациями нужно обеспечить широкое вовлечение общественности в реализацию общенационального Марафона добрых дел. Министерству информации совместно с госорганами и Национальной волонтерской сетью нужно активно пропагандировать лучшие волонтерские практики и усилить информационно-разъяснительную работу на всех уровнях. Люди должны видеть и знать, что волонтерские службы всегда готовы прийти на помощь», - заключил Аскар Мамин.