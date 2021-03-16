Развитие в условиях посткоронавирусного возрождения обсуждают на Центральноазиатском научном форуме

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Глобальные усилия по достижению целей устойчивого развития (ЦУР) в условиях пандемии и посткоронавирусного восстановления стали главной темой IV Центральноазиатского научного форума по устойчивому развитию и инновациям, проходящего с 15 по 19 марта в «гибридном» формате с участием спикеров из Великобритании, стран Центральной Азии и других регионов мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Форум проводится на ежегодной основе Казахстанской ассоциацией докторантов в Великобритании (Ассоциация) при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева и посольства Казахстана в Великобритании.

Посол Казахстана Ерлан Идрисов, являющийся ментором ассоциации, открыл первую сессию форума, посвященную теме «Партнерство и сотрудничество в интересах устойчивого развития в Центральной Азии». Он подчеркнул, что прошедший год высветил фундаментальную роль науки и инноваций в борьбе с пандемией коронавируса, а также особую важность и актуальность проблем здравоохранения и изменения климата.

Е.Идрисов в этом контексте отметил, что именно человеческий капитал является самым ценным ресурсом Казахстана, а ассоциация – качественной интеллектуальной платформой, объединяющей более 130 ученых из Казахстана, студентов и выпускников ведущих университетов Великобритании, Австралии, Гонконга, Канады и США.

По его словам, цели и задачи, которые ставит перед собой ассоциация при проведении форума, полностью соответствуют стратегическим целям Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента РК Касым-Жомарта Токаева в сфере развития кадрового потенциала и наращивания эффективного инновационного и технологического вклада в экономику нашей страны.

В сессии также приняли участие руководителя институтов развития в Центральной Азии, видные представители бизнеса и государственных органов.

В числе спикеров были постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори, директор Британского совета в Казахстане Эрик Лори, ректор Казахстанско-британского технического университета (КБТУ) Кенжебек Ибрашев, партнер «GEC Consulting» Чингиз Канапьянов, заместитель директора Группы устойчивой инфраструктуры Европейского банка реконструкции и развития Григорий Савва, директор по экономике Азиатского банка развития Генадий Рау, заместитель проректора Университета Лафборо Элизабет Пил, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане Артур ван Дизен, управляющий партнер «Seedstars Nabu Ltd» Серик Шакарим и др.

«Пандемия нанесла серьезный урон прогрессу, который мы смогли наработать на пути к достижению ЦУР по всему миру. И нам нужны инновации, исследования, новые подходы и новые идеи, чтобы восстановить потерянное и двигаться вперед», – отметила М.Фриберг-Стори, подчеркнув, что самым важным в этой связи является расширение и развитие партнерской сети с фокусом на науку и инновации на всех уровнях взаимодействия.

Э. Лори подчеркнул важность форума с точки зрения взаимодействия казахстанских ученых с мировым научным сообществом, подчеркнув полезность данного мероприятия не только для ученых, но и для инновационного развития РК и Центральноазиатского региона в целом.

Г. Рау говорил о необходимости инновационного и научного развития Казахстана, в т.ч. о необходимости увеличения финансирования данной сферы, для повышения конкурентоспособности экономики страны, в особенности в посткоронавирусный период.

«Мы наблюдаем эволюцию в позиционировании научных разработок молодых ученых в трех направлениях: новая модель монетизации с целью построения устойчивой модели проекта, определение четкой формулы ценностного предложения, которая будет интересна всем стейкхолдерам и институтам поддержки, а также подготовка кадрового потенциала в лице инновационных менеджеров как в корпоративном секторе, так и в государственных органах», – отметил модератор сессии и руководитель инновационной команды Ассоциации Данияр Медетов.

Президент Ассоциации Алия Сембаева отметила готовность молодых казахстанских ученых к оказанию прямого научно-аналитического и экспертного содействия развитию инновационной экосистемы в РК через НИОКР, обучение, а также внедрение корпоративных инноваций в целях решения задач по переходу промышленного сектора к Индустрии 4.0 и развитию «зеленой» экономики.

С. Шакарим привел примеры успешных научных стартапов в Казахстане и озвучил готовность содействовать в реализации передовых исследовательских проектов казахстанских ученых.

Сессии форума проходят на площадках КБТУ и Международного технопарка IT-стартапов «Astana Hub» в формате «мозгового штурма» в целях создания совместной стратегии по развитию инновационной экосистемы в регионе.

Форум является уникальной платформой для молодых талантливых исследователей из Центральной Азии, позволяющей им представить свои передовые исследовательские проекты по устойчивому развитию для плодотворного обсуждения, налаживания сотрудничества и последующей практической реализации.

Предстоящие дискуссии в рамках форума коснутся таких тем, как центральноазиатские города в поисках новых подходов к управлению после COVID-19, корпоративные инновации, расширение прав и возможностей женщин, достижение целевых показателей в области охраны труда и техники безопасности в Центральной Азии и др.

Зарегистрироваться и принять участие в форуме можно по следующей ссылке: https://www.kpauk.org/ru/projects/carf_forum/.



