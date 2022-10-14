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    Развитие транзитных коридоров и цифровизации усилят рост экономики тюркских стран – эксперт

    14 Октября 2022, 15:30

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В столице Узбекистана проходит VIII Совещание официальных центров внешнеполитических исследований стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава казахстанской делегации, заместитель директора КИСИ при Президенте Казахстана Санат Кушкумбаев отметил, что Организация тюркских государств базируется на сильном и мощном фундаменте.

    «Это историко-культурная, этническая, религиозная близость. Теперь важно развивать дальнейшее сотрудничество на новом экономическом треке. Наши страны имеют большой экономический потенциал, а главное политическое желание, волю и интерес», - сказал эксперт.

    Он подчеркнул актуальность обсуждения вопросов развития транзитных коридоров, цифровых технологий, которые ускорят экономическое сотрудничество между странами ОТГ, особенно в период наблюдаемой геополитической турбулентности.

    «По оценкам экспертов эти сферы усилят рост экономики наших стран на 15-18%, если мы синхронно будем производить изменения. Между экспертами есть взаимопонимание, каким образом и как двигаться. Сегодня мозговые центры формируют для наших правительств повестку для дальнейшего обсуждения», - отметил Санат Кушкумбаев.

    В рамках форума состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между аналитическими центрами стран ОТГ, который нацелен на выработку дальнейших механизмов взаимодействия и углубление процесса экспертного сопровождения деятельности организации.

    Экспертная встреча собрала свыше 60 видных представителей ведущих аналитических центров Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции, Венгрии, Туркменистана, Тюркской торгово-промышленной палаты, а также Секретариата ОТГ.

    Мероприятие проводится в преддверии первого саммита Организации тюркских государств на высшем уровне в Самарканде 11 ноября, который призван открыть новые перспективы практического сотрудничества между тюркскими странами.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Внешняя политика Казахстана Политика
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