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    Развитие Транскаспийского транспортного маршрута обсудили в Правительстве РК

    26 Июля 2022, 19:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    В ходе него обсуждены вопросы реализации на маршруте крупных инфраструктурных проектов, включая строительство вторых ж/д путей на участке «Достык-Мойынты», контейнерного хаба в порту Актау, обводной ж/д линии станции Алматы, а также взаимодействия с другими участниками ТМТМ для синхронного устранения «узких» мест и повышения конкурентоспособности маршрута.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Премьер-министр РК Строительство Транспорт Нефть
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