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Развитие Транскаспийского транспортного маршрута обсудили в Правительстве РК
26 Июля 2022 19:13

Развитие Транскаспийского транспортного маршрута обсудили в Правительстве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

В ходе него обсуждены вопросы реализации на маршруте крупных инфраструктурных проектов, включая строительство вторых ж/д путей на участке «Достык-Мойынты», контейнерного хаба в порту Актау, обводной ж/д линии станции Алматы, а также взаимодействия с другими участниками ТМТМ для синхронного устранения «узких» мест и повышения конкурентоспособности маршрута.



Фото: primeminister.kz





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