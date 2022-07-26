26 Июля 2022 19:13

Развитие Транскаспийского транспортного маршрута обсудили в Правительстве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

В ходе него обсуждены вопросы реализации на маршруте крупных инфраструктурных проектов, включая строительство вторых ж/д путей на участке «Достык-Мойынты», контейнерного хаба в порту Актау, обводной ж/д линии станции Алматы, а также взаимодействия с другими участниками ТМТМ для синхронного устранения «узких» мест и повышения конкурентоспособности маршрута.









Фото: primeminister.kz











