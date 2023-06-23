Развитие Транскаспийского маршрута и взаимной торговли обсудили премьер-министры РК и Грузии

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с Премьер-Министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Встречи в узком и расширенном составах состоялись в Тбилиси в рамках официального визита главы Правительства РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Алихан Смаилов отметил, что Казахстан и Грузию связывают давние узы дружбы и многогранного сотрудничества, а двустороннее взаимодействие находится на традиционно высоком уровне по всему спектру межгосударственных связей.

«Мы поддерживаем взаимный настрой на поступательное развитие казахстанско-грузинского сотрудничества в духе доверия и уважения», — сказал Премьер-Министр РК.

Он подчеркнул, что Грузия является важным и надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе. При этом главным стержнем двустороннего взаимодействия остается сотрудничество в торгово-экономической сфере.

Так, в прошлом году товарооборот между странами вырос в 7 раз, достигнув рекордного показателя в $600 млн. Динамичный рост продолжается и в текущем году: за 4 месяца объем взаимной торговли увеличился в 5 раз и составил $167 млн.

«Это очень хорошие показатели, позволяющие нам наметить планы по достижению миллиардного порога в ближайшее время», — сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства также отметил растущую динамику инвестиционного взаимодействия двух стран. За последние 17 лет грузинские инвесторы вложили в Казахстан порядка $400 млн, при этом свыше $100 млн – только в прошлом году. В свою очередь, казахстанские предприниматели инвестировали в экономику Грузии более $530 млн.

«Мы на законодательном уровне гарантируем защиту грузинских, равно как и других иностранных инвестиций в Республике Казахстан. Приглашаем грузинских партнеров для работы в Международном финансовом центре «Астана», соединяющем в себе лучший опыт мировых финансовых институтов и новейшие инвестиционные инструменты», — сказал Премьер-Министр.

Вместе с тем Алихан Смаилов обозначил ключевую роль транзитно-транспортной сферы в сотрудничестве Казахстана и Грузии, так как через территории двух государств проходят крупные трансконтинентальные транспортные коридоры – кратчайшие пути из Европы в Китай и Юго-Восточную Азию.

«Казахстан и Грузия активно сотрудничают в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Мы заинтересованы в повышении транспортной связанности региона и в последовательном улучшении условий транзита. В этих планах мы, безусловно, учитываем транзитно-транспортный потенциал Грузии», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Со своей стороны Ираклий Гарибашвили отметил высокий уровень развития отношений между Грузией и Казахстаном, а также обозначил эффективность переговоров, проводимых в рамках визита Премьер-Министра РК.

«Я рад, что у нас есть возможность обсудить все вопросы. Сегодня перед нашими странами и в целом нашим регионом открываются новые возможности. Мы вместе развиваем Средний коридор. Мы должны быть готовы активно работать в предстоящие годы для реализации долгосрочных перспектив», — сказал Ираклий Гарибашвили.

В ходе переговоров главы правительств Казахстана и Грузии обсудили возможности увеличения взаимного товарооборота, вопросы развития транспортной инфраструктуры и создания единого логистического оператора на ТМТМ, а также цифровизации проходящего по нему грузопотока. Кроме того, рассмотрены перспективы укрепления сотрудничества в области сельского хозяйства, туризма и реализации новых технологических продуктов.

В рамках официального визита подписано трехстороннее Соглашение о базовых принципах создания и деятельности совместного предприятия между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и АО «Грузинская железная дорога». Накануне в Баку этот документ был подписан с ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Напомним, единая логистическая компания создается Казахстаном, Азербайджаном и Грузией. Она будет заниматься вопросами тарифной политики, обработкой грузов и упрощением транспортных процессов на ТМТМ. Ожидается, что в результате ее деятельности срок прохождения товаров из Китая в Европу и обратно по маршруту будет сокращен до 10-15 дней.

Кроме того, подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Казахстана и Министерством экономики и устойчивого развития Грузии по дальнейшему развитию сотрудничества на Батумском нефтяном терминале.

Также компаниями ЧК «Canadian chicken Ltd» (Казахстан), «АгроТехМенеджмент» (Казахстан) и «Georgian Industrial Group Ltd» (Грузия) подписаны коммерческие соглашения, предусматривающие инвестирование порядка $50 млн в строительство завода по производству сельскохозяйственной и специальной техники, а также создание целого сельхозкластера из комбикормового завода для птиц и животных, птицефабрики и комбикормового завода для рыб на территории Казахстана.

По итогам переговоров главы правительств двух стран выступили с заявлением для прессы.

«В ходе переговоров мы обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, новые и перспективные проекты. В результате были достигнуты важные договоренности. В первую очередь это обеспечение дальнейшего роста взаимной торговли и расширение номенклатуры поставляемых товаров», — сказал Алихан Смаилов.

Кроме того, глава Правительства прокомментировал планы по дальнейшему развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.

«Мы заинтересованы довести объемы грузоперевозок по нему до 10 млн тонн в среднесрочной перспективе. В этих целях сторонами проекта принята и успешно реализуется совместная Дорожная карта по синхронному устранению «узких мест» и развитию коридора на 2022-2027 годы. Мы также нацелены на расширение сотрудничества с Грузией по развитию маршрутов в Каспийско-Черноморском бассейне. Большое значение в этом вопросе приобретает осуществление грузовых перевозок с использованием возможностей наших морских портов», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В своем выступлении Ираклий Гарибашвили также высоко оценил итоги прошедших переговоров.

«У нас состоялись очень содержательные обсуждения. Мы довольны той тенденцией, которая наблюдается в последнее время. Я имею в виду увеличение объемов товарооборота. Мы также рассмотрели запланированные проекты, которые еще больше укрепят стратегическое партнерство между нашими странами», — сказал Премьер-Министр Грузии.

По его словам, одной из ключевых тем переговоров стало развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

«Мы участвуем в этом проекте с Азербайджаном и Казахстаном. Мы сотрудничаем, чтобы устранить «узкие места» на маршруте и сделать Средний коридор еще более привлекательным для стран Центральной Азии, Китая и других стран Азии в целом. У нас есть конкретная Дорожная карта, которую мы согласовали. Это план до 2027 года. Мы точно знаем, что необходимо сделать Грузии, что будет сделано Азербайджаном и Казахстаном. Сейчас мы вкладываем значительные инвестиции в модернизацию железной дороги. У нас также запланированы другие значительные проекты в этом направлении. В частности, мы работаем над строительством нового порта», — отметил Ираклий Гарибашвили.