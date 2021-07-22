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    Развитие технологий увеличит востребованность IT-профессий среди женщин – Лаззат Рамазанова

    22 Июля 2021, 08:14

    ПЕКИН-НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20 июля в Резиденции Дяоюйтай в Пекине состоялся Форум женского образования и сокращения бедности в странах ШОС, передает МИА «Казинформ».

    Мероприятие организовано по случаю 20-летия основания Шанхайской организации сотрудничества Всекитайской федерацией женщин совместно с секретариатом ШОС.

    В форуме в онлайн-формате приняла участие председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Рамазанова.

    Тема дискуссионной площадки пекинского форума – вопрос образования и искоренения бедности среди женщин как один из приоритетов работы по реализации основных задач Пекинской декларации и Пекинской платформы действий.

    Представители государств-членов ШОС в лице влиятельных женщин-политиков, женщин-лидеров, министров по делам женщин, руководителей женских организаций и объединений стран -участниц ШОС, обменялись лучшей практикой и опытом по развитию женского образования и сокращению бедности на пути к достижениям Целей устойчивого развития.

    «В Казахстане проводится планомерная работа, которая позволила сформировать ценный человеческий капитал в лице женской половины населения. Президентом поставлена задача об активном вовлечении женщин в государственное и общественное управление, особенно на местном уровне в регионах и сегодня это один из важных приоритетов», - подчеркнула Лаззат Рамазанова.

    В рамках большинства «классических» рейтингов Казахстан устойчиво демонстрирует наиболее сильные позиции в сфере образования, которая считается в стране «женской». В 2020 году среди учащихся школ 49 % составили девочки, среди учащихся технического и профессионального образования 47,3 %. В 125 вузах страны обучается 53 % девушек и женщин.

    «Уверена, что развитие цифровых технологий в будущем будет способствовать росту востребованности среди женщин IT-специальностей, которые традиционно считаются мужскими», - отметила глава Нацкомиссии.

    Казахстанская сторона также выразила готовность внести конструктивный вклад в укрепление сотрудничества и реализацию международных инициатив по рассматриваемым на форуме вопросам.

    «Сегодня миру необходима активизация женщин для развития образования и борьбы с бедностью как основной предпосылки устойчивого развития человечества в целом. Казахстан приложит усилия для взаимовыгодного сотрудничества на пути к этим целям», - подчеркнула Лаззат Рамазанова, обращаясь к участникам Форума.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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