Развитие технологий увеличит востребованность IT-профессий среди женщин – Лаззат Рамазанова

ПЕКИН-НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20 июля в Резиденции Дяоюйтай в Пекине состоялся Форум женского образования и сокращения бедности в странах ШОС, передает МИА «Казинформ».

Мероприятие организовано по случаю 20-летия основания Шанхайской организации сотрудничества Всекитайской федерацией женщин совместно с секретариатом ШОС.

В форуме в онлайн-формате приняла участие председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Рамазанова.

Тема дискуссионной площадки пекинского форума – вопрос образования и искоренения бедности среди женщин как один из приоритетов работы по реализации основных задач Пекинской декларации и Пекинской платформы действий.

Представители государств-членов ШОС в лице влиятельных женщин-политиков, женщин-лидеров, министров по делам женщин, руководителей женских организаций и объединений стран -участниц ШОС, обменялись лучшей практикой и опытом по развитию женского образования и сокращению бедности на пути к достижениям Целей устойчивого развития.

«В Казахстане проводится планомерная работа, которая позволила сформировать ценный человеческий капитал в лице женской половины населения. Президентом поставлена задача об активном вовлечении женщин в государственное и общественное управление, особенно на местном уровне в регионах и сегодня это один из важных приоритетов», - подчеркнула Лаззат Рамазанова.

В рамках большинства «классических» рейтингов Казахстан устойчиво демонстрирует наиболее сильные позиции в сфере образования, которая считается в стране «женской». В 2020 году среди учащихся школ 49 % составили девочки, среди учащихся технического и профессионального образования 47,3 %. В 125 вузах страны обучается 53 % девушек и женщин.

«Уверена, что развитие цифровых технологий в будущем будет способствовать росту востребованности среди женщин IT-специальностей, которые традиционно считаются мужскими», - отметила глава Нацкомиссии.

Казахстанская сторона также выразила готовность внести конструктивный вклад в укрепление сотрудничества и реализацию международных инициатив по рассматриваемым на форуме вопросам.

«Сегодня миру необходима активизация женщин для развития образования и борьбы с бедностью как основной предпосылки устойчивого развития человечества в целом. Казахстан приложит усилия для взаимовыгодного сотрудничества на пути к этим целям», - подчеркнула Лаззат Рамазанова, обращаясь к участникам Форума.