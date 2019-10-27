Развитие связей с Беларусью, расследование гибели младенца и отключение мобильных телефонов – обзор недели

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Уходящая неделя в Казахстане стала насыщенной на темы, широко обсуждаемые рядовыми жителями страны. Это и отключение мобильных телефонов, и Обязательное социальное медицинское страхование, и ситуация на валютном рынке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из важных политических событий уходящей недели стал визит Президента Беларуси в Казахстан. Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко провели переговоры в расширенном составе. Стороны рассмотрели широкий круг вопросов двусторонней повестки дня. Основной акцент на переговорах был сделан на наращивании торгово-экономического партнерства. Кроме того, главы государств обсудили взаимодействие в политической, культурно-гуманитарной сферах, а также в рамках международных структур

Не только жители Атырауской области, но и всего Казахстана продолжали следить за развитием после гибели младенца в перинатальном центре. На этой неделе стало известно, что 28 врачам перинатального центра подписали заявления об увольнении. «Всего заявления об увольнении по собственному желанию подавали 31 врач перинатального центра. Три человека отозвали свои заявления. Приказ об увольнении 28 человек уже подписан, но они будут работать по 7 ноября включительно», - сообщили в перинатальном центре, отметив, что увольнение врачей не должно отразиться на работе центра.

Обсуждаемой на неделе стала и тема об отключениях мобильных телефонов. Эта проблема коснулась тысяч казахстанцев. Председатель Комитета телекоммуникаций Виталий Ярошенко рассказал о возможных причинах отключения телефонных номеров.

«Запущен сервис проверки количества абонентских номеров, зарегистрированных на того или иного абонента. Сейчас люди массово стали пользоваться этим сервисом, многие обнаруживают, что на их учетные данные и ИИН оформлено десятки тысяч номеров. Например, у нас зафиксирован случай, где женщина обнаружила, что на ее фамилию оформлено 51 тысяча номеров. Соответственно, она идет в офис и как владелец этих номеров пишет заявление о том, что она хочет их аннулировать и оставить только один номер. И эти 51 тыс. используемых номеров автоматически отключились. Таких, как эта женщина, по нашим данным, около 2 млн граждан», - сообщил Виталий Ярошенко.

В Фонде социального медицинского страхования рассказали, как будут осуществляться взносы и сколько нужно платить за Обязательное социальное медицинское страхование.

«На сегодняшний день уже 93 % казахстанцев охвачены системой медстрахования», говорится в сообщении.

Заместитель председателя Национального банка РК Мадина Абылкасымова рассказала о ситуации на валютном рынке.

«Ситуация на внутреннем валютном рынке находится под давлением рынка нефти. Цены на нефть в период с сентября по октябрь изменялись в диапазоне от 57,7 до 69 долл. США за баррель. Курс тенге к доллару США за тот же период изменялся от 385,27 до 390,12 тенге», - сказала Мадина Абылкасымова, выступая на презентации законопроекта «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» в Сенате..

Создать интернет-порталы со списком должников по кредитам банков намерены в Казахстане.

«Создание интернет-порталов для размещения списков должников, чья задолженность находится в работе у коллекторских агентств для дальнейшего контактирования с коллекторами и погашения задолженности будет являться инструментом для поиска заемщиков, скрывающихся от контактов с коллекторами, и в определенной мере компенсирует предполагаемые ограничения по контактам с третьими лицами и работодателями должников», - сказал председатель Союза коллекторов Казахстана Юрий Ли, выступая на круглом столе по вопросам совершенствования законодательства о коллекторской деятельности в Сенате.

В Казахстане предлагают ограничить для коллекторских компаний контакты с третьими лицами, за исключением близких родственников должника. Как отметил председатель Союза коллекторов Казахстана Юрий Ли, такое предложение содержится в рекомендациях, не требующих изменения законодательства и направленных на защиту прав потребителей финансовых услуг.

«Ограничение контактов с третьими лицами, за исключением близких родственников, где предполагается возможность общения исключительно в целях установления местонахождения или контактных данных должника. Таким образом, исключается возможность коллекторов воздействовать на третьих лиц в целях досудебного возврата просроченного долга, что впоследствии существенно уменьшит количество жалоб с их стороны», - сказал Юрий Ли на круглом столе по вопросам совершенствования законодательства о коллекторской деятельности в Сенате.

Какой будет предстоящая зима? В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК состоялась пресс-конференция РГП «Казгидромет», посвященная прогнозу погоды на предстоящий зимний период. Первые два месяца зимы (декабрь, январь) на большей части республики прогнозируются относительно теплыми, но при этом не исключены дни с температурой воздуха ниже климатической нормы на 3-5°С.

В юго-западной половине республики февраль предполагается малоосадочным, осадки в пределах нормы ожидаются в северо-восточной половине страны. По прогнозу, весна 2020 года наступит в календарные сроки. Средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1°С на большей части Казахстана, около нормы – на юге и юго-востоке страны.

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