Развитие столицы открыло большие перспективы для многих молодых казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рамках проекта «Тәуелсіздік ұрпақтары» состоялась онлайн-встреча с ровесниками Независимости, приуроченная ко Дню столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Председатель Комитета по делам молодежи и семьи МИОР РК Шахмардан Байманов отметил, что в рамках проекта «Тәуелсіздік ұрпақтары» планируется привлечь активных представителей казахстанской молодежи к продвижению и реализации государственных инициатив.

В мероприятии приняли участие выпускники Международной стипендии «Болашак», руководители молодежных ресурсных центров, а также руководитель проекта дубляжа голливудских фильмов на казахский язык А.Орынбаева, педагог спортивно-бального танца Е. Моисеев и другие.

Участники отметили, что современный город Нур-Султан стал символом Независимости Казахстана, и развитие столицы открыло большие перспективы для многих молодых казахстанцев, которые здесь реализовались и стали успешными в самых различных сферах жизни страны.