Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Развитие рыбной отрасли и лесопользование раскритиковал аким СКО

    30 Апреля 2023, 13:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров считает, что регион не использует в полной мере имеющиеся резервы для развития экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании акимата глава региона поинтересовался перспективами у руководителя экономики Куанышбека Калижанова, чью работу он не так давно довольно жестко раскритиковал. По словам К.Калижанова, резерв – в отрасли сельского хозяйства.

    «Считаем, что нужно изучить вопрос развития отгонного овцеводства, что будет способствовать увеличению поголовья овец в регионе. Овощеводство, развитие рыболовства. Из 500 озер в аренде - 172. Резерв - в пищевой промышленности», - перечислил руководитель управления экономики.

    Аким области полагает, что заинтересованные госорганы и руководители недостаточно провели работу в этом направлении.

    «В сельском хозяйстве 60% агроформирований не занимаются животноводством. Это большие резервы, рабочие места. Арендаторы озер какую работу проводят? Кроме рыболовства, ничего не знают, разведением рыб не занимаются. Лесопользователи лес только на дрова используют, посадкой не занимаются. Почему не занимаемся орошением? Поручаю совместно с первым заместителем Маратом Тасмаганбетовым, акимами районов, отраслевыми управлениями провести совещание по этому вопросу. Государственных программ достаточно», - сказал А.Сапаров.

    По итогам первого квартала валовой выпуск продукции сельского хозяйства в регионе составил 48 млрд тенге с ростом на 4,6%. Увеличилось производство мяса, молока, но снизилось – яиц.

    Промышленной продукции произвели на 138,2 млрд тенге. Увеличились на четверть объемы в обрабатывающей отрасли, на 42% - в горнодобывающей.

    В строительной сфере объем выполненных работ возрос на 6%. Но при этом по текущему ремонту снизился на 23%. Ввели 23,7 тыс. квадратных метров жилья.

    Привлекли в регион за три месяца 63,8 млрд тенге инвестиций с ростом на 15,8%.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Экономика Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Крупный пожар на окраине Петропавловска локализован
    Около 300 деревьев высадили за один день в Петропавловске
    Участки центральных улиц перекроют в Петропавловске
    Почти три часа тушили камыш в Петропавловске
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    3 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров