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    Развитие рыбного хозяйства - в приоритете в Туркестанской области

    31 Июля 2023, 22:51

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области ведется работа по открытию 91 нового рыбного хозяйства. В результате будут созданы дополнительные рабочие места и увеличены возможности экспорта. При постоянном предоставлении инвестиционных субсидий и льготных кредитов объем производства товарной рыбы превысит 30 тыс. тонн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Под председательством акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды состоялось совещание по развитию рыбохозяйственной отрасли. На нем глава области поручил развернуть работу в этом направлении и расставить приоритеты в повышении экспортного потенциала.

    В области 104 водоема местного значения. Кроме того, закреплены четыре участка промыслового назначения международного значения и четыре участка республиканского значения. Сегодня товарным рыбоводством занимаются 156 предприятий. В целях полного обеспечения населения области рыбной продукцией открыто 30 прудовых рыбоводных хозяйств, в том числе четыре предпринимательских приусадебных участка. Также функционируют семь рыбоперерабатывающих заводов общей мощностью 15 тыс. тонн в год.

    По словам руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кайрата Абдуалиева, в 2022 году в области было произведено около 6200 тонн товарной рыбы, в этом году план составляет 6640 тонн. На развитие отрасли в этом году из местного бюджета выделено 500 млн тенге. Кроме того, на субсидирование инвестиционных вложений из республиканского бюджета предусмотрено 226 млн тенге.

    На совещании доложили о ходе выполнения поручения акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды по приведению в порядок полигонов твердых бытовых отходов в районах и городах. В области имеются 159 свалок твердых бытовых отходов, большая часть которых не соответствует санитарным требованиям. В этой связи утвержден план мероприятий по строительству мусорных площадок. Глава области поручил усилить работу в этом направлении. Дархан Сатыбалды отметил, что акимы несут непосредственную ответственность за чистоту в своих районах, и подчеркнул, что каждый сознательный гражданин должен внести свой вклад в поддержание чистоты на своей территории.

    Вопросами переработки и сортировки ТБО в области занимаются всего четыре учреждения. Благодаря космическим съемкам в прошлом году удалось выявить и полностью очистить 408 стихийных свалок. В этом году выявлено 358 таких точек, более половины из них очищено. Работы продолжатся.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Туркестанская область Промышленность Экономика Инвестиции
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