Развитие регионов: низкое освоение средств объяснил аким Карагандинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Причину низкого освоения средств по нацпроекту «Сильные регионы – драйвер развития страны» в Карагандинской области объяснил глава региона Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания Правительства Премьер-Министр РК Алихан Смаилов спросил у акима Карагандинской области, с чем связано такое положение дел.

«В рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» в области с начала года по программе «Ауыл – ел бесігі» реализуется 47 проектов в 26 сельских населенных пунктах на сумму 5,4 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета 4,4 млрд тенге. Большинство проектов новые, в связи с чем основная сумма по плану финансирования была предусмотрена на ноябрь», - пояснил Женис Касымбек.

По словам главы региона, на август, сентябрь и октябрь в настоящее время конкурсные процедуры проведены, выполнен определенный объем работ.

«Работы проводятся хорошими темпами. До ноября все средства будут полностью освоены. По мероприятиям национального проекта с начала года общее финансирование по области составило 14 млрд тенге или 97,5% к плану первого полугодия», - добавил Женис Касымбек.



