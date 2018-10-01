Развитие регионов и городов: Ерболат Досаев обсудил Послание с алматинцами

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи заместителя Премьер-Министра РК Ерболата Досаева с активом города Алматы были обсуждены основные направления работы Правительства по исполнению Послания Президента народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу акимата города.

Один из основных блоков поручений Главы государства направлен на улучшение жизни граждан в регионах. По словам Ерболата Досаева, если раньше упор делался на развитие инфраструктуры республиканского значения, то в настоящий момент в фокусе - региональная и городская инфраструктура, что особенно актуально для Алматы.

«До 1 сентября следующего года будет разработана Стратегия территориально-пространственного развития до 2030 года, где основным акцентом станет управляемая урбанизация. Сквозь эту призму будут раскрыты вопросы расселения населения, отраслевой специализации регионов, размещения производств и инфраструктурной обеспеченности, что даст толчок развитию малой урбанизации в регионах страны. Планируется разработка системы региональных стандартов для различных населенных пунктов - от опорных сел до городов республиканского значения, включающей конкретные показатели доступности социальных благ и госуслуг», - подчеркнул Ерболат Досаев.

Заместитель главы Правительства также отметил, что новый подход к территориальному развитию повысит качество жизни в городе, а также будет стимулировать развитие региональной экономики. Улучшение жизни граждан в регионах также непосредственно связано с продолжением реализации до 2025 года госпрограмм «Нұрлы жол» и «Нұрлы жер». Только в Алматы до конца года запланирован ввод 2 млн квадратных метров жилья.

Для усиления качества дошкольного и школьного образования до конца текущего года будет разработана и утверждена дорожная карта, в которой предусмотрят меры по повышению квалификации дошкольных воспитателей и введения единых квалификационных требований, будет осуществлен переход на международные стандарты PIZA, SAT, AST.

Кроме того, поручено синхронизировать строительство школ с планами по развитию населенных пунктов, для чего увеличат темпы строительства школ за счет инвестиций частного сектора.



Фото: almaty.gov.kz