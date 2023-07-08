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    Развитие партнерства по нескольким отраслям обсуждает глава МИИР РК в Пекине

    8 Июля 2023, 12:42

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация во главе с министром индустрии и инфраструктурного развития РК Маратом Карабаевым с официальным визитом находится в Китайской Народной Республике. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    В ходе визита будут обсуждены пути развития двустороннего партнерства по нескольким отраслям. Визит проходит в рамках реализации поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по укреплению торгово-экономических связей между Казахстаном и Китаем.

    В состав делегации вошли акимы ряда областей, руководители национальной компании Kazakh Invest и АО «Банк Развития Казахстана», а также представители порядка 180 отечественных компаний.

    На деловой встрече с участием официальных представителей соседнего государства Марат Каримжанович рассказал о проводимой работе по повышению инвестиционной привлекательности Казахстана.

    «Сейчас в приоритете промышленное производство. К примеру, есть определенные успехи в сфере машиностроения и горнодобывающей промышленности. Мы также развиваем Транскаспийский международный транспортный коридор для перевозки грузов из Китая в Европу. С этой целью на территории страны необходимо реализовать несколько крупных инфраструктурных проектов», - сказал министр.

    По отраслевому направлению сейчас реализовано 57 совместных проектов на общую сумму 16 млрд долларов. Это совместные проекты по производству стекла, сборке тракторов Shandong Lovol и автобусов Youtong Bus. Кроме того, сейчас реализуется 9 проектов стоимостью около полумиллиарда долларов. Также прорабатываются механизмы реализации еще по 32 проектам.

    В ходе визита в Пекин глава МИИР РК встретился с представителями компании Shanghai Delong Steel Group и обсудил вопросы повышения взаимовыгодных отношений в горнодобывающей отрасли. Эта компания входит в число крупнейших металлургических компаний КНР. Руководители Shanghai Delong Steel Group выразили заинтересованность в реализации совместных проектов в стране.

    Также М. Карабаев встретился с представителями компании Dahua, которая занимается производством солнечных батарей. В ходе двустороннего разговора были рассмотрены пути развития альтернативных источников энергии в стране. Далее с министром индустрии и инфраструктурного развития РК состоялась встреча руководителей компании China Railway Highspeed, в ходе которой были рассмотрены вопросы укрепления сотрудничества, связанные с промышленностью железнодорожного транспорта.

    Кроме того, глава ведомства встретился с руководителями компании Zeekr, известной производством электромобилей. Стороны обсудили возможности запуска совместного проекта по производству автомобилей в Казахстане.

    В ходе трехдневного визита министра планируется проведение деловых встреч с представителями около 30 китайских компаний, а также обсуждение предпринимателями двух стран механизмов расширения взаимовыгодных отношений.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Китай МИИР РК
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