Развитие партнерских отношений с Люксембургом является одним из приоритетов нашей внешней политики – Глава МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Развитие партнерских отношений с Люксембургом, основанных на дружбе и взаимном доверии, один из важнейших приоритетов нашей внешней политики в европейском направлении. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу по итогам встречи с министром иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы только что провели двусторонние переговоры с министром иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург г-ном Жаном Ассельборном. По итогам встречи можно сказать, что мы всесторонне обсудили все актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес, и достигли договоренностей, направленных на укрепление казахстанско-люксембургских отношений. Это первый официальный визит министра Ассельборна в Казахстан. Поэтому хочу еще раз поблагодарить коллегу и его делегацию за то, что они приняли мое приглашение», - сказал Мурат Нуртлеу.

Глава нашего внешнеполитического ведомства также отметил, что этот визит имеет символическое значение. 31 год назад, 29 июня, между двумя странами впервые были установлены дипломатические отношения.

«С тех пор наши стороны совместно преодолели многие вехи, укрепив двусторонние политические, экономические, инвестиционные и гуманитарные связи. При этом хочу заявить, что для Казахстана развитие партнерства, основанного на дружбе и взаимном доверии с Люксембургом – один из важнейших приоритетов нашей внешней политики в европейском направлении. В целом, мы придаем большое значение дальнейшему развитию диалога в политической сфере с точки зрения содержательных и долгосрочных приоритетов. Поэтому мы заинтересованы в придании стабильного характера связям высокого уровня, а также в расширении торгового и культурно-гуманитарного сотрудничества», - добавил Мурат Нуртлеу.

Министр также сообщил, что в целях продолжения обмена мнениями по вопросам повестки дня и открытия новых направлений сотрудничества в следующем году стороны готовы провести очередной раунд консультаций между министерствами иностранных дел в Астане.

«Казахстан и Люксембург являются региональными лидерами, реализовавшими множество инициатив, имеющих свое особое место в международном сообществе. Как и наша страна, Люксембург был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Сейчас мы работаем рука об руку в Совете ООН по правам человека. Самое главное, что у нас схожие позиции по региональным и многим международным вопросам. Мы оказываем взаимную поддержку нашим инициативам. Казахстан и Люксембург руководствуются принципами международного права и в соответствии с Уставом ООН полностью поддерживают территориальную целостность и суверенитет, невмешательство во внутренние дела, мирное разрешение конфликтов, добрососедство и сотрудничество. Мы обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, в том числе по Центральной Азии, Афганистану и региональным интеграционным процессам», - заключил Мурат Нуртлеу.