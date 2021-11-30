Развитие обрабатывающей промышленности: ряд поручений дал Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Аскар Мамин поручил внести в Правительство актуализированный проект Концепции индустриально-инновационного развития до 2025 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 10 месяцев текущего года обрабатывающая промышленность обеспечила рост в 5,3% к прошлому году. За счет реализации крупных проектов по расширению мощностей Жайремского и Актогайского ГОКов, строительству золотоизвлекательной фабрики и ферросплавного завода, машиностроительных производств отмечен значительный рост инвестиций в основной капитал – в 1,8 раза, которые составили 1,2 трлн тенге. Наибольший рост отмечен в фармацевтике - на 33,6%, машиностроении – на 19,5%, производстве стройматериалов – на 9,3%, химической промышленности – на 6,5%, производстве продуктов питания – на 3,6%», - рассказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

В нефтегазохимической отрасли в текущем году введены заводы по производству технических газов и октаноповышающих присадок, также на стадии завершения - завод по производству полипропилена. Кроме того, в текущем году создан Международный центр развития нефтегазового машиностроения, который обеспечит локализацию производства товаров и расширение возможностей отечественных производителей.

«Всего в этом году в рамках Карты индустриализации запланирован ввод 139 индустриальных проектов в пищевой промышленности, стройиндустрии, машиностроении, металлургии и других отраслях на общую сумму 1,3 трлн тенге с созданием 12,7 тысячи постоянных рабочих мест. Из них уже введено 83 проекта на сумму около 1 трлн тенге. Оставшиеся будут введены в декабре месяце. При выходе на полную мощность объем производства данных проектов составит 1,1 трлн тенге, а треть произведенной продукции пойдет на экспорт. Всю эту работу следует активно продолжать», - отметил глава Правительства.

Также Аскар Мамин дал ряд поручений.

«В рамках национального проекта «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев» особая роль отводится обрабатывающему сектору. Поручаю Министерству индустрии до 10 декабря внести в Правительство актуализированный проект Концепции индустриально-инновационного развития до 2025 года. В соответствии с поручением Главы государства, Правительству необходимо сформировать перечень перспективных моногородов, по которым будут определены потенциальные точки роста и разработаны комплексные планы их развития», - отметил Аскар Мамин.

Премьер-Министр поручил министерствам индустрии, экономики и акиматам до 1 марта 2022 года с учетом специфики регионов проработать пул «якорных» индустриальных проектов для реализации в моногородах.

«Важнейшей задачей развития отраслей является их адаптация к растущему тренду по внедрению новых технологий в производственные процессы. Поэтому необходимо расширить перечень инструментов поддержки цифровых решений в обрабатывающем секторе. Министерству индустрии до 1 марта 2022 года обеспечить принятие необходимой нормативно-правовой базы по стимулированию внедрения цифровых решений на предприятиях. В целом поручения Главы государства по обеспечению роста обрабатывающей промышленности должны быть исполнены качественно и в установленные сроки», - поручил Премьер-Министр.