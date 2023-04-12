Развитие науки является одним из важнейших направлений государственной политики – Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось первое заседание Национального совета по науке и технологиям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент РК отметил, что в нынешнюю эпоху никакой прогресс невозможен без науки.

«Сегодняшняя встреча имеет важное значение. Во все времена главным ключом к развитию считалась наука. Все успехи в истории человечества достигнуты благодаря знаниям. Тем более в нынешнюю эпоху передовых технологий никакой прогресс невозможен без науки. Поэтому я уделяю особое внимание ее развитию.

В своей предвыборной программе я специально высказал свою позицию по этому актуальному вопросу. Развитие науки является одним из важнейших направлений государственной политики», - сказал Президент.

Он сообщил, что создан Национальный совет по науке и технологиям, в состав которого вошли наши молодые специалисты, работающие во всемирно известных научных центрах.

«К сожалению, у нас в стране многие годы науке не уделялось должного внимания. В связи с этим накопилось много нерешенных вопросов. Можно сказать, что эта сфера отстает. Если мы хотим стать процветающей страной, мы должны восполнить этот пробел. Поэтому моим Указом был создан Национальный совет по науке и технологиям. Ему присвоен статус совета при Президенте.

Это будет основная структура, призванная вырабатывать рекомендации по приоритетам государственной политики в области науки. При формировании совета особое внимание было уделено его составу. Были приглашены представители старшего поколения, внесших огромный вклад в отечественную науку, зарубежные ученые. В состав совета вошли наши молодые специалисты, работающие во всемирно известных научных центрах.

Нам крайне необходимы богатый опыт предыдущего поколения, передовые знания и свежие идеи молодежи. Я верю, что их гармоничное взаимодействие принесет пользу стране», - говорит Глава государства.

По его словам, на данный момент необходимо определить основные направления и приоритеты работы.

«В первую очередь, необходимо определить основные направления и приоритеты работы. Сейчас в мире происходят колоссальные изменения. В геополитике, экономике и общественных отношениях человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами. Стремительно развиваются наука и технологии.

Научная сфера превратилась в гигантскую индустрию с финансовыми оборотами в миллиарды долларов. Стоимость крупных технологических корпораций достигла триллиона долларов. К подлинно революционным процессам привело появление нейросетей и искусственного интеллекта. Уже видны контуры нового жизненного уклада. Он имеет как полезные, так и опасные аспекты, которые могут представлять серьезную угрозу.

Даже Илон Маск высказал свои опасения в связи с применением искусственного интеллекта и призвал на время приостановить его разработку. По его мнению, искусственный интеллект может представлять большую угрозу для всего человечества. Человечество совершило фундаментальные открытия в сферах энергетики, медицины, био- и генной инженерии. Все это начало принесло кардинальные изменения в жизнь людей», - отметил Глава государства.

Ранее сообщалось, что в Астане прошло первое заседание Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК под председательством Касым-Жомарта Токаева.



