Развитие МСБ: почему предпринимательский класс важен для экономического прогресса Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Малое и среднее предпринимательство должно стать движущей силой экономики и рынка труда, заявил Глава государства, выступая на открытии первой сессии Парламента VIII созыва 29 марта. Почему предприниматели играют важную роль в экономическом развитии страны и как государство их поддерживает, читайте в аналитическом материале МИА «Казинформ».

Как развивается малое и среднее предпринимательство

В Казахстане, согласно данным Национального бюро статистики, на 1 марта 2023 года действуют 1 904 656 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). При этом количество действующих субъектов МСП по сравнению с соответствующей датой предыдущего года увеличилось на 31,1%. В общем количестве субъектов МСП доля индивидуальных предпринимателей составила 66,6%, юридических лиц малого предпринимательства – 21,1%, крестьянских или фермерских хозяйств – 12,2%, юридических лиц среднего предпринимательства – 0,2%.

При этом больше всего предприятий действуют в Алматы – 309 947, в Астане – 212 402 и в Туркестанской области – 196 031.





В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства приходится на отрасли «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов» – 35,5%; «Предоставление прочих видов услуг» – 15,9%. «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» – 14,1%.

Согласно Национальному докладу о состоянии предпринимательской активности в Казахстане, который был представлен Главе государства 24 января 2023 года, с 2015 по 2020 годы доля МСП в ВВП страны выросла с 24,9% до 32,8%. А к 2025 году доля МСП в ВВП должна вырасти до 35%.

Женское предпринимательство также переживает бум в Казахстане. По данным Министерства национальной экономики, женщины возглавляют 44,6 % активных предприятий малого и среднего бизнеса, или 638 089 действующих субъектов МСП. На этих предприятиях занято более 1 миллиона человек, или треть от числа занятых на малых и средних предприятиях в стране.

Оптовая и розничная торговля является наиболее популярной как среди мужчин, так и среди женщин-руководителей. Женщины управляют 252 230 предприятиями, в то время как мужчины – 206 312.

Самая большая разница между МСП, возглавляемыми женщинами, и МСП, возглавляемыми мужчинами, в образовании. Женщины возглавляют 70 % всех малых и средних предприятий в сфере образования.

Следует отметить, что и казахстанская молодежь охотно занимается предпринимательской деятельностью. Так, в конце 2022 года в нашей стране работало практически 400 тысяч субъектов бизнеса под руководством молодых людей до 30 лет. За тот же год в рамках инструментов Фонда «Даму» поддержано 3 827 проектов молодых предпринимателей на общую сумму кредитов 61,3 млрд тенге.

Популярностью среди молодых бизнесменов и бизнесвумен пользуется сфера торговли (41,9%), строительства (15,9%) и профессиональная, научная и техническая деятельность (5,9%).

Молодых предпринимателей, как и бизнеса в целом, больше всего в Алматы (16,7%) и столице (11,4%). Более 10% владельцев бизнеса в возрасте до 30 лет в густонаселенной Туркестанской области.





Как государство поддерживает предпринимателей

В Казахстане была запущена масштабная программа поддержки малого и среднего бизнеса. Так, Национальный проект по развитию предпринимательства предусматривает финансовые и нефинансовые меры поддержки малого и среднего бизнеса. В 2021 году в рамках этих программ более 51 400 проектов получили льготное финансирование на сумму более 1,9 трлн тенге. В 2021 году по сравнению с 2020 годом общий кредитный портфель, охваченный мерами государственной поддержки, увеличился на 57% и составил 3,4 трлн тенге.

В отчете за 2021 год указывается, что по состоянию на 1 октября 2022 года меры государственной поддержки привели к открытию 5 200 новых предприятий. 16 900 предпринимателей расширили свой бизнес.

Среди других мер поддержки, Правительство и Национальная палата предпринимателей «Атамекен» совместно работают над сокращением бюрократии в регуляторной политике. Было выявлено 9 560 требований, которые не соответствуют основным условиям новой регуляторной политики. Ожидается, что так называемый механизм «регулирования с чистого листа» значительно снизит нагрузку на бизнес в среднем на 30% и сформирует оптимальную и понятную регуляторную среду. Он будет запущен в 2024 году. Необходимость внедрения новой регуляторной политики была озвучена Президентом Касым-Жомартом Токаевым в его Послании в сентябре 2020 года. А соответствующий закон был подписан Главой государства в декабре 2020 года.

Ключевой посыл закона заключается в том, что государственное регулирование должно осуществляться только в том случае, если существует риск для жизни и здоровья человека, экологии, правопорядка и нравственности. Любые требования к бизнесу должны быть с понятными мотивами государственного регулирования, практически выполнимыми, изложенными в доступной форме без двоякого толкования, удобными и необременительными. Уровень жёсткости государственного регулирования будет зависеть от уровня риска.

Казахстан также продлил мораторий на проверки малого и среднего бизнеса до конца 2023 года, который вступил в силу 1 января 2020 года. Кроме того, принят комплекс мер по защите предпринимателей от необоснованных проверок и исключению незаконного вовлечения бизнеса в орбиту уголовного процесса. Для этого Генеральной прокуратурой утвержден Комплексный план совместных действий по защите бизнеса на 2023 год.

Но несмотря на уже имеющиеся преференции для предпринимателей, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в марте поручил запустить комплекс полноценных мер поддержки малого и среднего бизнеса.

«Нам необходима новая волна предпринимателей, способных взять на себя ответственность за экономический прогресс Казахстана. Её ядром должны стать бизнесмены, которые без доступа к административным ресурсам, за счет предпринимательских талантов и трудолюбия смогли построить успешное дело. Такие люди есть в каждом регионе. Важно дать им возможность развивать свой бизнес внутри страны и реально помочь им», –сказал Глава государства выступая на открытии первой сессии Парламента VIII созыва.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров, в ходе заседания Правительства 4 апреля сообщил, что министерством совместно с заинтересованными госорганами и организациями, в соответствии с задачей, поставленной Президентом, будет разработан Комплексный план по поддержке малого и среднего предпринимательства, в том числе по стимулированию среднего предпринимательства, основными направлениями которого будут: предоставление мер финансовой, нефинансовой поддержки МСП; стимулирование развития МСП; устранение барьеров, препятствующих их развитию в рамках региональных программ; прощение процедур государственных закупок; расширение источников финансирования МСП.

Фото: observatoriorh.com





«Глава государства обратил внимание на необходимость новой модели налоговой политики. Все поставленные задачи будут реализованы в рамках нового Налогового кодекса. Подходы нового Налогового кодекса будут направлены на формирование понятной и предсказуемой налоговой политики. Будут приняты меры по упрощению и цифровизации налогового администрирования», – проинформировал министр.

Он сообщил, что в рамках работы по справедливому распределению налоговой нагрузки будет проработан вопрос дифференциации ставок НДС и КПН в зависимости от приоритетности и рентабельности отрасли.

Уже 5 апреля Кабинет министров Казахстана утвердил документ «Экономическая политика на среднесрочный период», в котором отмечается, что развитие массового предпринимательства станет драйвером экономического роста и основным источником повышения благосостояния граждан.

Для этого в целях активизации предпринимательской деятельности и привлечения частного капитала будет внедрено полноценное регулирование «с чистого листа», продолжится масштабное сокращение неактуальных и необоснованных регуляторных требований, которые будут заменены новыми компактными и понятными правилами для бизнеса. Меры финансовой поддержки будут приоритетно оказываться конкурентоспособным малым и средним предприятиям.

Также будут реформированы налоговые режимы и введены единые критерии определения категорий малого и среднего бизнеса. Кроме того, все процедуры взаимодействия государства с бизнесом, включая регуляторные требования, будут оцифрованы. Посредством автоматизации государственного контроля будет осуществлен переход от проверок и наказания к профилактике правонарушений.

В результате вышеперечисленных принятых мер доля малых и средних предприятий к 2030 году будет доведена до 40 % к ВВП.

Что говорят эксперты

Руководитель отдела глобальной экономики и устойчивого развития Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Бекжан Садыков считает, что Казахстану важно перестроить свою экономическую основу. Основной проблемой в диверсификации экономики страны эксперт назвал слабые стимулы для конвертации усилий бизнеса, который также сдерживается наличием монополий в фундаментальных направлениях реального сектора экономики.

«По этому направлению Президент обозначил позицию. Крупный бизнес, занятый традиционными направлениями экономики, безусловно, нужен, но важно также сформировать ядро в среднем бизнесе из числа представителей нового поколения. Именно перед ними будет стоять задача по достижению экономического прогресса в виде реальной индустриализации», – отмечает эксперт КИСИ.

Старший научный сотрудник Института государства и права АН Республики Узбекистан Равшан Назаров отметил, что поддержка МСБ станет фундаментом дальнейших реформ Президента.

«Первый блок, касающийся развития и стимулирования деловой активности через новую налоговую политику и стратегию поддержки малого и среднего бизнеса, демонополизацию ряда экономических отраслей и другие инициативы, позволит заложить серьёзный экономический фундамент под процесс осуществляемых социальных и политических реформ», – сказал зарубежный эксперт.

Несмотря на то, что малый и средний бизнес в Казахстане всё ещё сталкивается с целым рядом препятствий, включая ограниченный доступ к финансированию, нехватку квалифицированных работников и относительно слабую культуру предпринимательства, тем не менее, прогресс, достигнутый за последние годы, свидетельствует о том, что наша страна находится на правильном пути, когда речь заходит о развитии процветающего и динамичного сектора малого и среднего бизнеса. А как известно без развитого малого и среднего предпринимательства, который является основой экономики любой страны, сложно говорить о стабильности макроэкономической ситуации государства.