Развитие МСБ: как предприятия получают поддержку от холдинга «Байтерек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одним из важных направлений холдинга «Байтерек» является поддержка предпринимательства. В частности, фондом «Даму», дочерней организацией холдинга «Байтерек», в прошлом году оказана поддержка 57,4 тысячам проектов на сумму 2,2 трлн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Байтерек» - ключевой оператор в реализации госпрограммы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» (ДКБ). Одним из участников программы является ТОО «Завод Гофротара», расположенное в Павлодарской области. Предприятие с 2006 года занимается производством трехслойного гофрокартона, из которого производится прочная упаковка, обеспечивающая защиту любого товара при его хранении и транспортировке. Освоен новый вид упаковки из однослойного картона с нанесением полноцветной печати. Сегодня на предприятии трудятся 150 человек.

По госпрограмме завод неоднократно воспользовался инструментами поддержки субсидирования процентной ставки.

«В 2010 году мы были одними из первых, кто подал заявку на участие в ДКБ. Помощь государства заключалась в субсидировании процентных ставок по кредитам. Мы получали кредит на приобретение промышленного оборудования. В 2020 году мы закупили оборудование по нанесению полноцветной печати. Промышленное оборудование необходимо для выпуска нового вида упаковки под любой товар. Мы расширяем линейку выпускаемой продукции», - рассказала директор, основатель компании Гульнара Кайдарова.

С момента основания завод проводит модернизацию, совершенствуя свою деятельность и закупая новое оборудование.

«Наша выпускаемая продукция отправляется во все регионы Казахстана. Мы выпускаем коробку из гофрированного картона, упаковки для хранения продуктов питания, товаров народного потребления. Сейчас мы можем делать упаковку также из однослойного картона. Таким образом, осваиваем новый рынок», - отмечает Гульнара Кайдарова.

Отметим, что завод применяет технологию безотходного производства. «Отходы от основного производства мы перерабатываем. Производим бугорчатые лотки для яиц», - проинформировала директор завода.

Как отметили в холдинге «Байтерек», поддержка с акцентом на МСБ и микро-бизнес в приоритетных секторах экономики продолжится. Разрабатываются подходы по оказанию эффективных мер поддержки в рамках ДКБ. Это наиболее востребованная программа. В настоящее время договоры субсидирования и гарантирования подписываются электронно через ЭЦП – предпринимателем, банком и фондом «Даму» без посещения офиса. Это позволяет бизнесу получать услуги удаленно.