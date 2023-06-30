Развитие молочного животноводства обсуждают на международном форуме в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области проходит второй международный форум «Pro Молоко. Тренды‘23» и первая выставка «Молочное животноводство «QazaqSut», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В течение двух дней будут проходить панельные сессии по тематике форума, работать специализированная выставка, планируется тур по молочно-товарным фермам.

В приветственной речи аким области Айдарбек Сапаров отметил, что у региона есть опыт строительства молочно-товарных ферм, североказахстанцы готовы поделиться наработками.

«Мы запустили пилотный проект по финансированию АПК через СПК «Солтустик». Работают 30 молочно-товарных ферм. В этом году строим 17 комплексов. У наших аграриев есть опыт в реализации проекта. Сейчас он масштабируется по стране», - сказал А.Сапаров.

Вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов добавил, что на строительство ферм по стране выделили 100 млрд тенге.

«Северо-Казахстанская область является лидирующим регионов в стране по развитию молочного животноводства. Из республиканского бюджета на развитие отрасли выделили 100 млрд тенге для 11 регионов страны, чтобы построить современные молочно-товарные комплексы. Для СКО из этой суммы выделили 17 млрд тенге», - отметил Р.Курманов.

На первой панельной сессии он добавил, что Казахстан завозит ежегодно молочную продукцию в эквиваленте на сырье 500 тыс. тонн. Задача – нарастить объемы производства молока-сырья и дозагрузить заводы, чтобы полностью исключить импорт. Для этого и масштабируют проект по строительству ферм.

«Опыт зародился в Северо-Казахстанской области. Около двух лет выделяли средства. И видим эффект. Акимат знает бизнес и потенциальные возможности, именно им предоставляли льготный кредит через СПК. В итоге регион стал занимать первое место в стране по производству товарного молока», - сказал Р.Курманов.

Первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов отметил, что строительство молочно-товарных ферм требует значительных инвестиций уже на первоначальном этапе, меры государственной поддержки необходимы для развития отрасли.

«В рамках пилотного проекта по льготному финансированию крупных проектов в агропромышленном комплексе из республиканского бюджета было выделено 35 млрд тенге, профинансировано 35 проектов. Из них 21 молочно-товарная ферма мощностью более 66 тыс. тонн молока в год, привлечено 43 млрд тенге инвестиций, создано 1 050 постоянных рабочих мест. Несмотря на то, что проекты являются крупными и на их полную реализацию уходит 2-2,5 года, уже сейчас можно оценить эффект», - прокомментировал М.Тасмаганбетов.

Вместе с тем, в этой работе есть и подводные камни. О них прямо сказал М.Тасмаганбетов.

«Быстрых побед в животноводстве не бывает. Нужно обладать определенным потенциалом. Мы финансировали через СПК финансово устойчивые хозяйства, которые имели средства на дополнительные строительно-монтажные работы, технологическое оборудование. Я бы рекомендовал СПК других областей выделить из бюджета средства на софинансирование этих работ. Иначе есть риск нереализации проектов. Акиматам областей следует приступить к изготовлению не только проектно-сметной документации. Нужно время для изготовления технико-экономического обоснования. Требуется финансирование строительно-монтажных работ из бюджета», - сказал М.Тасмаганбетов.

Он добавил, что можно добиться гораздо больших результатов в развитии молочного животноводства при расширении инструментов господдержки.

«Наша задача, аграриев – накормить страну. Мы видим, что при всех мировых тенденциях, турбулентности есть большая перспектива развития животноводства», - резюмировал М.Тасмаганбетов.

В Международном форуме участвуют регионы Казахстана, представители отрасли, эксперты из России, Венгрии, Франции, Италии. Всего 50 компаний, более 400 участников.