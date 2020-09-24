Развитие межконфессионального диалога на фоне пандемии обсудили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе Центра Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога в Нур-Султане состоялась международная онлайн-конференция на тему «Межконфессиональный и межцивилизационный диалог на фоне пандемии». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

В работе онлайн-конференции приняли участие вице-министр информации и общественного развития Марат Азильханов, глава Бюро по исламу Папского Совета Святого Престола по межрелигиозному диалогу (Ватикан) Халед Акаше, генеральный директор Института по исследованию ислама Международного исламского университета Исламабада (Пакистан) Мухаммед Зия Уль-Хак, а также представители международных организаций, религиозных объединений Казахстана и научно-экспертного сообщества.

В ходе конференции участниками были обсуждены актуальные вопросы развития межконфессионального диалога, направленного на укрепление общечеловеческих ценностей, продвижение идей миротворчества, толерантности, мира и согласия в условиях пандемии.

В своем выступлении Марат Азильханов подчеркнул, что в условиях, когда мир наполнен тревогами и угрозами, государство, религиозные объединения и гражданское общество должны быть едины. Только через партнёрство можно добиться успеха в постпандемическое время.

Участники мероприятия пришли к единому мнению, что на сегодня для всего мирового сообщества является важным объединить усилия обществ и государств по эффективному развитию межрелигиозного диалога в целях укрепления общечеловеческих духовных ценностей.



