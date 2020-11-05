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    Развитие медиации обсудили представители НПО, АНК и акимата в столице

    5 Ноября 2020, 22:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Семинар-тренинг «Общественная медиация: теория и практика» прошел онлайн в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

    В мероприятии приняли участие общественные и профессиональные медиаторы АНК Нур-Султана, представители Центра медиации и примирения Senim, Международного центра медиации и права «Согласие».

    «Конечно же, медиация стала инструментом повышения социальной стабильности, поскольку работает на досудебное урегулирование конфликтов, тем самым предотвращая их эскалацию.

    Повсеместное внедрение медиации, ее интеграция в правовое сознание нашего народа станут мощным импульсом к развитию казахстанского гражданского общества», – отметила руководитель секретариата Ассамблеи народа Казахстана, отдела по вопросам межэтнических отношений управления внутренней политики Нур-Султана Ляззат Кусаинова.


    На сегодня в столице числится шесть центров медиации. Они решают семейные гражданско-правовые, трудовые, корпоративные споры. Как уверяют специалисты, в большинстве случаев в любых конфликтах удается найти мирный выход из положения и договориться. В то же время необходимы доработки законодательства.

    «Есть закон о медиации. Но пока не регламентирована полная деятельность института медиации по ведению социальных, психологических процессов. До сих пор мы не можем способствовать научному совершенствованию института медиации, усилению работы по информатизации через открытость государственных органов, развитию сферы медиации и ведению мирных процессов с привлечением местной администрации и омбудсменов. То есть необходимо совершенствовать систему», – сказал руководитель отдела по работе с неправительственным сектором управления внутренней политики Нур-Султана Нурбек Пусырманов.

    В столице зарегистрировано 2996 НПО, в том числе 6 организаций, занимающихся медиацией, и 3 кабинета медиации.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Акимат НПО АНК
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