Развитие машиностроения, отношения с Афганистаном, укрепление энергетики и подготовка к школе – обзор недели в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработали комплексный план по развитию машиностроительной отрасли, продолжаются реформы в энергетической сфере, идет активная подготовка к предстоящему учебному году. О том, как прошла неделя в Казахстане – в материале корреспондента МИА «Казинформ».



Как будут развивать машиностроение в Казахстане

В Казахстане разработали проект Комплексного плана развития машиностроения на 2024–2028 годы. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на заседании Правительства. Министр заявил, что Казахстан намерен увеличить объемы производства продукции машиностроения более чем в два раза.

В рамках комплексного плана обозначены следующие задачи:

- улучшение базовых условий через обеспечение производителей исходными материалами, развитие кадрового потенциала и НИОКР;

- продвижение отечественной продукции через стимулирование сбыта машиностроительной продукции и совершенствование системы технического регулирования;

- развитие приоритетных секторов машиностроения с фокусом на каждый сектор.

По данным ведомства, планомерная реализация Комплексного плана позволит к 2028 году достичь увеличения объемов производства продукции в 2,2 раза, роста производительности труда в 1,9 раза, увеличения объемов экспортных поставок до 5,7 млрд долларов США, роста инвестиций в отрасль в 1,5 раза.

«Комплексный план обеспечит системный подход к реализации потенциала отрасли в полной мере и долгосрочное ее развитие», - сказал Марат Карабаев.

Согласно озвученным данным, 5000 тракторов и 900 комбайнов произведут в этом году в Казахстане.

«В настоящее время производимая техника основана на крупноузловой сборке, и мы нацелены на планомерный переход предприятий на метод мелкоузловой сборки. Дальнейшее развитие сектора будет сфокусировано на наращивании производства навесной и прицепной техники, производство которых не в полной мере покрывает потребность внутреннего рынка», - сказал Марат Карабаев.

Министр отметил, что расширение номенклатурного ряда техники позволит увеличить уровень локализации и нивелировать импортозависимость сектора.

«В Костанайской области уже налажено производство кабин для тракторов. Примером активного развития кооперационных связей является ТОО «Казрост». При производстве зерноуборочных комбайнов и тракторов применяются отечественные аккумуляторы (ТОО «Кайнар-АКБ»), тележки для перемещения жаток (ТОО «КАИК»), топливные баки, балансирующие противовесы (АО «Тыныс»), воздушные фильтры (ТОО «КАЗТЕХФИЛЬТР»), жатки валковые (ТОО «ДонМар») и другие компоненты. В городе Костанае на площади 50 тысяч квадратных метров создан локализационный центр, где налажен цех порошковой окраски, цех сварки с прессово-сварочным участком, а также листогибочный тандем заготовительного цеха», - резюмировал Марат Карабаев.

В свою очередь Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил увеличить долю экспорта машиностроительной продукции на рынке ЕАЭС.

«Машиностроение является высокотехнологичной отраслью промышленности и затрагивает все сектора экономики. За 5 лет (2017-2022 гг.) доля машиностроительной отрасли в экономике страны увеличилась в 1,5 раза. Объем производства вырос в три раза и превысил 3 трлн тенге», - сказал Алихан Смаилов.

Только за прошлый год в отрасль привлечено свыше 470 млн долларов иностранных инвестиций.

«Еще имеется большой потенциал для развития отечественного машиностроения. Внутренний рынок обеспечивается отечественным производством всего на 13%. Импорт составляет 20 млрд долларов. Есть значительные возможности для экспорта нашей продукции. К примеру, общий объем импорта машиностроительной продукции стран Евразийского экономического союза за 2021 год составил 141 млрд долларов. Мы можем увеличить свою долю на этом рынке», - отметил Алихан Смаилов.

Подготовка к предстоящему учебному году: первый класс и всеобуч









Более 3,5 млн детей пойдут в школу 1 сентября в Казахстане.

«В новом учебном году по республике количество обучающихся в школах составит более 3,5 млн детей, в том числе 380 тысяч детей, принятых в первый класс. На сегодняшний день Правительство страны, министерство, акиматы, организации образования, педагоги и родители готовятся к предстоящему новому учебному году», - сказал Едил Оспан на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, государство ежегодно оказывает помощь нуждающимся родителям в подготовке в школу. Количество этой категории детей составляет 450 тысяч.

«В стране действует Фонд всеобуча, специально созданный для оказания финансовой помощи нуждающимся семьям и обеспечения права детей на образование. В этом году ожидается, что из фонда на приобретение школьной формы и учебных материалов для учащихся будет направлено 18,7 млрд тенге. В рамках фонда «Всеобуч» материальная помощь оказывается детям из семей, которые получают адресную социальную помощь, детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей, а также детям из семей, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Финансовую помощь в преддверии нового учебного года получат школьники, которые оказались в чрезвычайной ситуации, в том числе дети погибших из области Абай», - добавил спикер.

Было отмечено, что более 8,2 млрд тенге выделили нуждающимся родителям для подготовки детей к школе.

«На сегодня управления образования перечисляют средства на счета родителей учащихся или лиц, их замещающих, для приобретения школьных комплектов каждому обучающемуся в семье. Родители должны предоставить подтверждение приобретения данных товаров», - пояснил Едил Оспан.

По его словам, финансовая и материальная помощь назначается на основании заявления родителей на имя директора школы.

«По состоянию на 3 августа регионы перечислили на счета родителей более 8,2 млрд тенге с охватом 201 206 детей (43,9%). В регионах совместно с НПП «Атамекен» (с привлечением предпринимателей) организовываются выездные школьные ярмарки, автолавки, реализующие школьную одежду и канцелярские принадлежности по сниженным ценам», - отметил спикер.

Максимальный размер оказания помощи на одного ребенка по стране выплачивается в Павлодарской области – 47,3 тысячи тенге.

«Эти работы будут завершены во всех областях до конца августа», - пообещал вице-министр.

По его словам, в 2022 году Министерство просвещения в целях удовлетворения требований многодетных, малообеспеченных матерей внесло изменение в постановление Правительства РК, предусматривающее перечисление денежных средств на карт-счета родителей.

«Также определен минимальный объем средств на каждого обучающегося для приобретения одежды, школьных принадлежностей в размере не ниже величины прожиточного минимума. В 2023 году этот показатель составит 40 567 тенге, то есть размер материальной помощи не должен быть ниже этой суммы», - заключил спикер.

То есть, если ранее до 2022 года сумма варьировалась от 17 тысяч тенге, то в этом году всеми регионами предусмотрено финансирование на приобретение школьных комплектов в размере от 40,6 тысячи тенге.

Гранты в вузы и стоимость обучения







На уходящей неделе были объявлены итоги конкурса по присуждению государственных образовательных грантов на 2023-2024 учебный год.

Всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано 94 тысячи заявок, что на 14 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.

Государственные гранты присуждены по итогам заключительного заседания Республиканской комиссии, в состав которой вошли депутаты Парламента РК, представители государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК, Ассоциации высших учебных заведений РК и общественных организаций.

В этом году по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева было выделено 5 тысяч целевых грантов для молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов. Гранты распределены таким образом: Атырауская область – 1500, Мангистауская область – 1500, область Улытау – 300, область Жетысу – 300, область Абай – 500, г. Шымкент – 400, Туркестанская область – 500 грантов. Данные гранты выделены на педагогические, инженерные, IT специальности и естественные науки.

Самый большой конкурс состоялся среди абитуриентов, которые выбрали ГОП «Стоматология» - 22 человека на одно место. Далее идут «Международные отношения и дипломатия» (14 человек), «Право» (11 человек), «Подготовка учителей музыки», «Подготовка учителей физической культуры» и «Психология» (по 10 человек).

Среди претендентов около 20 тысяч абитуриентов с преимущественным правом в случае равенства баллов, а именно обладатели нагрудного знака «Алтын белгі», победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы. Кроме того, при распределении грантов учтены квоты для детей из социально уязвимых категорий.

Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа включительно.

Обучение в частных школах может подешеветь в два раза в Казахстане. Такие данные содержаться в документе «О внесении изменения в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2020 года 29 «Об утверждении государственного образовательного заказа на среднее образование в частных организациях образования, предельного размера родительской платы за обучение», размещенном на портале «Открытые НПА».

«Утвердить: предельный размер родительской платы за обучение в частных организациях среднего образования, получающих государственный образовательный заказ на среднее образование и реализующих: общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, в размере 600-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года», - отмечено в документе.

Также сообщается, что цены на самостоятельно разработанные интегрированные образовательные программы, прошедшие авторизацию в Организации Международного Бакалавриата или международную институциональную аккредитацию, будут установлены в размере 1 200-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

«Предусмотренный настоящим подпунктом предельный размер родительской платы за обучение в частных организациях среднего образования, получающих государственный образовательный заказ на среднее образование, не включает в себя оплату за проживание (интернатные организации), подвоз обучающихся к частной организации среднего образования и (или) обратно, предоставление дополнительных образовательных услуг и знаний сверх государственных общеобязательных стандартов образования, а также за питание обучающихся, осуществляемое в добровольном порядке», - поясняется в проекте приказа.

Отметим, что по действующим правилам предельный размер родительской платы за обучение в частных организациях среднего образования, получающих государственный образовательный заказ на среднее образование и реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования установлен в размере 1 200-кратного месячного расчетного показателя. А цены на самостоятельно разработанные интегрированные образовательные программы, прошедшие авторизацию в Организации Международного Бакалавриата или международную институциональную аккредитацию, установлены в размере 2 400-кратного месячного расчетного показателя.

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 16 августа.

Зерновая отрасль: амбициозный план по производству



Прогнозы по урожаю зерновых озвучили в Зерновом союзе Казахстана

«Что мы ожидаем в этом году от нового урожая? Пока зерновой союз ставит предварительные оценки, все эксперты и сельхозтоваропроизводители говорят о том, что надо осторожно подходить к оценкам нового урожая, порядка 14,5 млн тонн пшеницы», - сказал руководитель Комитета торговли «Зернового союза Казахстана» Александр Малов в ходе круглого стола по проблемным вопросам зерновой отрасли.

Он заявил, что планы по производству достаточно амбициозны.

«Это говорит о том, что у нас достаточно хороший амбициозный план по производству, переходящий остаток и возможный экспорт. Экспорт мы оцениваем в новом сезоне в 8,5 - 9 млн тонн, что достаточно амбициозно. Хороший объем. Вопрос теперь - куда мы поедем с этой пшеницей», - добавил Александр Малов.

В ходе заседания было отмечено, что Казахстан теряет традиционные рынки сбыта зерна.

«Рынков сбыта зерна не так много у нас, и нужно акцентировать внимание на поддержке. Нам не нужно регулировать рынок, а дать возможность ему самому найти возможный экспорт», - сказал Александр Малов, выступая на круглом столе, организованном Зерновым союзом Казахстана.

Он также сообщил, что Казахстан теряет традиционные рынки сбыта зерна.

«Мы потеряли Кыргызстан. Это уже факт, состоявшийся за последние пять лет. В этом году однозначно теряем иранский рынок. Российская пшеница и фуражные культуры, такие как ячмень, а ячмень в Казахстане тоже одна из основных экспортных культур, просто задавили и ценой, и объемом этот рынок. Наша пшеница и ячмень в направлении Ирана неконкурентные ни по цене, ни по каким-то другим показателям», - заявил Александр Малов.

По его мнению, надо перестраиваться на другие культуры.

«По хорошему, мы должны уменьшить производство пшеницы, уменьшить площади под производство пшеницы, но поработать над производительностью, то есть над увеличением урожайности, чтобы себестоимость нашей продукции была ниже», - заявил Нурлан Оспанов.

Он также отметил, что для диверсификации посевов необходима помощь Правительства.

Новые производства в регионах



В Мактааральском районе Туркестанской области началось строительство завода по переработке хлопка-волокна. В дальнейшем на заводе будут созданы новые рабочие места для 50 местных жителей.

Данный проект стал возможным после того, как один из индивидуальных предпринимателей смог подписать контракт с китайскими предпринимателями на 2,5 млн долларов США на строительство завода по переработке хлопка-волокна мощностью 60 тысяч тонн в год.

Также на этой неделе Kia раскрыла подробности строительства завода в Казахстане. В рамках инвестиционного форума «Kostanay Invest-2023» Kia Corporation обнародовала детали строительства, цели и задачи, стоящие перед будущим производством.

Генеральный директор завода KIA Ким Дэки рассказал о серьезных намерениях компании по тесному сотрудничеству с Казахстаном, который является стратегически важным мостом между Европой и Азией. Отсюда и решение построить первый в Казахстане завод этого бренда.

На планируемом к строительству заводе намерены запустить полный цикл производства автомобилей корейского бренда. На реализацию проекта, по словам Кима Дэка, направят порядка 200 млн долларов, из которых 120 млн пойдет на закуп оборудования, оставшиеся 80 млн - на строительство самого завода.

«Первые работы по строительству начнутся осенью этого года, а уже в августе 2024 года запланирована установка оборудования. К июню 2025 года корпорация планирует уже запустить полный цикл производства», - отметил Ким Дэки.

Два крупных завода, на которых работу получат 4500 человек, построят в Атырауской области.

Как сообщил заместитель акима области Жасулан Бисембиев, это завод по производству бутадиена и газоперерабатывающий завод. Бутадиеновый завод планируется построить в партнерстве с одной из российских компаний. На нем будет производиться каучуковая продукция, необходимая для производства шин. Стоимость проекта - 800 млн долларов. На новом предприятии будет создано более 2500 рабочих мест. Ожидается, что строительство проекта начнется в следующем году, и завод будет введен в эксплуатацию в 2026 году.

«Второй завод – это совместный с иностранными инвесторами проект по переработке газа. Его стоимость - 500 млн долларов. На заводе, строительство которого начнется в этом году, будет создано более 2000 рабочих мест», - сообщил Жасулан Бисембиев.

На обоих предприятиях планируется в первую очередь трудоустроить людей, увольняемых в связи с завершением проекта расширения на Тенгизском месторождении.

Горно-обогатительный комбинат построят близ Аркалыка к 2027 году. Строительство горно-обогатительного комбината по переработке твердых полезных ископаемых месторождений кластера «Маятас» - между Аркалыком и Жезказганом, на самом юге Костанайской области. По словам гендиректора предприятия Сергея Кряжевских, завод планируются ввести в эксплуатацию уже в 2027 году.

«Уже пробурено больше 42 скважин и проводится анализ полученных результатов, строится биологическая модель месторождения. Основная цель после геологического изучения - строительство ГОК. Планируем найти руды на срок эксплуатации ГОКа как минимум на 15 лет», - отметил С. Кряжевских.

Бизнес-планом проекта предусмотрено, что геологоразведочные работы будут проводиться в период 2023-2024 годов, в 2025-2026 будут производиться строительно-монтажные работы. А уже в 2027 году ГОК будет запущен.

Кряжевских отметил, что предприятие может стать ключевым работодателем в аркалыкском регионе.

Международное сотрудничество













В Астане на этой неделе состоялся казахстанско-афганский бизнес-форум. В столицу Казахстана прибыли более 200 предпринимателей Афганистана из разных отраслей экономики.

На казахстанско-афганском деловом форуме в Астане подписаны экспортные контракты на общую сумму 190,8 млн долларов.

Всего заключено 15 договоров на поставку сельхозпродукции, муки и растительного масла, а также меморандум о сотрудничестве между Национальной ассоциацией переработчиков масличных культур (Казахстан) и Балхским союзом дилеров масла (Афганистан).

Как отметили в Министерстве иностранных дел Казахстана, Афганистан входит в пятерку крупнейших импортеров казахстанского растительного масла, что подтверждают достигнутые на площадке форума договоренности. Из всего количества подписанных контрактов 9 приходится на поставку масла.

Также в эти дни Казахстан утвердил взаимный безвизовый режим с Китаем. Правительство РК утвердило соглашение между Казахстаном и Китаем о взаимном освобождении от визовых требований, достигнутое 17 мая 2023 года в Сиане.

Для того, чтобы въехать в Китай, казахстанцам нужно иметь при себе паспорт и свидетельство на возвращение в страну, а гражданам КНР – полуслужебный паспорт, обычный паспорт и временный проездной документ.

Безвизовый режим распространяется на въезд, выезд, транзит через территорию государства другой стороны и предусмотрен на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.

При этом стороны имеют право отказать гражданам во въезде или продлении сроков пребывания без указания причин.

Вместе с тем, Правительство Казахстана планирует продлить максимальный срок пребывания граждан Кыргызстана в РК до 90 дней. Соответствующий проект постановления размещен на портале Открытые НПА.

Энергетика: электрическую сеть западной зоны ЕЭС страны будут усиливать









В Западном Казахстане повысят надежность электроснабжения потребителей благодаря завершению проекта по усилению электрической сети Западной зоны единой электроэнергетической системы (ЕЭС) страны.

Фото: АО «KEGOC»





Для этого АО «KEGOC» строит воздушные линии электропередачи 220 кВ протяженностью 779,7 км («Уральская – Правобережная – Индер – Карабатан – Кульсары – Тенгиз»).

На сегодня данные участки связаны между собой одиночной протяженной линией электропередачи. При ее отключении происходит выход из строя энергосистем Атырауской и Мангистауской областей. Это влекло за собой снижение надежности электроснабжения потребителей всего западного региона.

Реализация проекта повысит пропускную способность сетей и надежность электроснабжения потребителей западной зоны ЕЭС Казахстана.

Наряду с работой по строительству новых энергетических объектов АО «KEGOC» занимается модернизацией действующих объектов. В частности, компания ведет работы по реконструкции по всей стране линий электропередач, которые выполнили нормативные сроки службы.

На модернизацию магистральных электрических сетей компания планирует потратить более 90 млрд тенге собственных средств.

Происшествия: пожар в многоэтажке Алматы и взрыв на фосфорном заводе









На уходящей неделе, к сожалению, не удалось избежать трагических ситуаций.

1 августа около 17:00 часов произошел пожар в 16-этажном жилом комплексе в микрорайоне «Аккент» в Алматы . Пожарные по прибытии обнаружили горение открытым пламенем электрических кабелей в кабельной шахте с 1-го по 16-этаж на площади 80 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из пожара более 300 человек. Некоторые жильцы в ходе пожара выбрасывали детей из окон на маты.

Всего в возгорании пострадали 49 человек, одна женщина 1992 года рождения скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью.

Застройщик жилого комплекса пообещал на безвозмездной основе предоставить семье погибшей двухкомнатную квартиру.

Позже и.о. начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков перечислил ряд нарушений противопожарной безопасности в доме, где случился пожар.

На Новоджамбулском фосфорном заводе (НДФЗ) в Жамбылской области произошел взрыв, во время которого пострадали два сотрудника.

Инцидент произошел 3 августа в 11:30 часов. На территории склада ТОО «НДФЗ» из танка-контейнера был извлечен желтый фосфор, в результате которого пострадали два гражданина - Орманов Д. Ж. 1991 года рождения и Калдыбай Ш. Е. 1997 года рождения.

Пострадавших во время взрыва желтого фосфора работников завода 26-ти и 32-х лет сразу же доставили в реанимационное отделение Таразской городской многопрофильной больницы.

Медики констатируют тяжелое состояние, с поражением 22% тела. Термохимический ожог фосфором осложняется тем, что фосфор вызывает не только серьезные локальные поражения тканей, но и тяжелое общее отравление.

В качестве предварительной причины произошедшего называется несоблюдение техники безопасности.

По факту взрыва на заводе НДФЗ органами полиции зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 156 УК РК (нарушение правил техники безопасности, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации и обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда). Наказание по этой статье предусматривает либо штраф до 300 МРП либо исправительные работы, либо арест до 75 суток.

Совместно с управлением инспекции труда проводятся первоначальные следственные действия. Ход расследования взят на контроль, пояснили в ведомстве.

Достижения в спорте









31-я Всемирная летняя Универсиада проходит в китайском Чэнду с 28 июля по 8 августа. Казахстан представляют 93 атлета в 11 видах спорта.

Фото: olympic.kz

По состоянию на 12:00 ч (по местному времени) 6 августа Казахстан занимает 19-е место в медальном зачете. В активе сборной Казахстана – 19 медалей: две золотые, семь серебряных и 10 бронзовых. Лидером медального зачета является КНР (141 медаль: 78 золотых, 33 серебряных и 30 бронзовых). На втором месте – Япония (74: 19-24-31), на третьем – Южная Корея (50:17-15-18).

В Астане прошел пятый квалификационный этап Республики Казахстан по байге. Организаторами чемпионата выступили Ассоциация национального спорта РК и Республиканская федерация «Байге».

В турнире приняли участие около 80 скакунов из нескольких регионов страны, которые соревновались в дисциплинах: «Кунан байге», «Топ байге», «Аламан байге» и скачках «Жорга». Призовой фонд соревнований составил 23 500 000 тенге.