Развитие казахстанского производства нефтегазового оборудования: соответствие международным стандартам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Развитие отечественного нефтегазового машиностроения является одним из важных направлений в развитии экономики страны, который позволяет сократить зависимость от импорта технологий, оборудования для реализации нефтегазовых проектов в стране, способствует привлечению инвестиций, трансферу технологии и созданию рабочих мест, передает МИА «Казинформ».

Данное направление приобретает все более важное значение, учитывая текущие геополитические и логистические условия, где на первое место выходит обеспечение бесперебойных поставок оборудования для стратегически важных отраслей экономики. В то же время стоит учитывать важность качества выпускаемой продукции отечественными товаропроизводителями, так как иностранные инвесторы, действующие на территории Казахстана предъявляют к нему самые высокие требования. В частности, Операторы трех крупнейших нефтегазовых месторождении Казахстана (Тенгизшевройл, Карачаганак Петролиум Оперейтинг, Норт Каспиан Оперейтинг Компани).

В 2022 году, из общего объема закупок ТРУ товары составили 9% или 389 млрд тенге. Доля Местного Содержания в этих товарах составила 9.6%, и свидетельствует о положительной динамике.

IMB Центр, созданный в 2021 году по инициативе Правительства РК, объединяет трех нефтегазовых Операторов: Тенгизшевройл, Карачаганак Петролиум Оперейтинг, Норт Каспиан Оперейтинг Компани, которые разрабатывают крупнейшие месторождения республики. Основной задачей Центра является содействие в развитии производства нефтегазовых товаров в Казахстане, связывая крупных Операторов с машиностроительной отраслью Республики Казахстан и инвесторами изъявляющие интерес во вхождении на казахстанский рынок или расширения своего присутствия через локализацию.

За время своей деятельности Центр посетил более 120 заводов в Казахстане, провел анализ более 90 000 товарных позиций, при содействии IMB Центра запускаются новые производства. Разработаны 7 планов развития потенциала для Казахстанских производителей.

После успешного выполнения всех мероприятий в рамках Плана развития потенциала и устранения всех выявленных недостатков Центр рекомендует производителей Операторам в качестве потенциального поставщика, советующего их требованиям на то или иное оборудование.

В 2022 году Операторами были присуждены более 50 контрактов и пробных заказов на сумму более 160 млн долл. США местным производителям по следующим товарным группам: клапаны, КИПиА, электротехническое оборудование, трубная продукция, технологические фильтры, системы охлаждения воздуха, кондиционирования и вентиляции.