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    Развитие IT-индустрии предоставит гражданам возможность для участия в экономических процессах - эксперт

    2 Сентября 2021, 18:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Развитие электронного правительства и IT-индустрии предоставит гражданам широкие возможности для участия в экономических и политических процессах. Об этом рассказала научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Айдана Акесина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В своем ежегодном Послании, озвученном на совместном заседании палат Парламента 1 сентября 2021 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выделил приоритетные направления краткосрочного и долгосрочного развития страны. Особый акцент Глава государства сделал на дальнейшую цифровизацию страны и государственных услуг. Цифровизация в современном мире гарантирует гражданам снижение уровня коррупции, открытость, прозрачность и доступность получения государственных услуг для всех категорий населения через цифровые платформы. На данном этапе цифровизация госуслуг в стране составляет 83,7%. Это означает, что граждане получают большую часть необходимого обслуживания в электронном формате и по принципу «одного окна». Это позволило нашей стране занять 29 место среди 193 стран-членов ООН в рейтинге развития электронного правительства. При этом Казахстан продемонстрировал лучший результат, заняв первое место среди постсоветских стран, опередив Россию, Беларусь, Украину, Азербайджан и другие страны», - прокомментировала научный сотрудник КИСИ.

    Спикер также отметила, что новой приоритетной целью в соответствии с Посланием стало получение 100% государственных услуг в цифровом формате.

    «Это станет возможным благодаря тому, что в инфраструктуру портала электронного правительства интегрировано более 150 информационных систем и баз данных. Цифровизация услуг предоставляемых государством играет ключевую роль и в развитии бизнеса, поскольку позволяет устранить избыточные административные процедуры и сократить сроки оказания услуг. Благодаря проекту Smart bridge был упрощен процесс взаимодействия между системами государственных органов и частным бизнесом. В частности, в среднем, сроки предоставления услуг для бизнеса сокращены с 3 до 1 месяца, а процесс согласований с государственными органами сократился с 8 до 1», - пояснила она.

    Поскольку информационные и компьютерные технологии играют важную роль в развитии электронного правительства и цифровизации экономики, Казахстан также ставит своей целью подготовку свыше 100 тысяч высококлассных специалистов в IT-сфере.

    В масштабном понимании, развитие электронного правительства и IT-индустрии в целом, предоставит гражданам широкие возможности для участия в экономических и политических процессах», - добавила Айдана Акесина.

    Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Президент Казахстана Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан Послание Президента-2021
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