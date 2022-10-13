Развитие экономики в будущем: почему необходимо инвестировать в ребенка сегодня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инвестируя в детей, страны вкладываются в будущее экономическое развитие, в более справедливое общество и процветание для всех, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на казахстанский «think tank» Desht.

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с сентябрьским Посланием, особое внимание уделил будущему поколению. Обращаясь к населению, он сосредоточился на материальном и инфраструктурном обеспечении детей дошкольного возраста. Сюда вошли и увеличение периода выплат по уходу за ребенком до полутора лет, и обеспеченность детскими садами, и строительство фельдшерско-акушерских пунктов в 650 селах, и запуск программы «Нацфонд — детям».

Эти меры стали самыми обсуждаемыми среди населения. Казахстанцы уже активно считают, как их может поддержать государство, если на счет ребенка ежегодно с 2024 года будет поступать платеж от 50% инвестиционного дохода Нацфонда. Однако озвученные в Послании меры, несут не только социальный эффект, а являются экономическим вопросом. Связано это с несколькими аспектами.

Дети изначально имеют неравные шансы на успех в жизни из-за разного социально-экономического статуса своих родителей

Социально-экономическое положение родителей, представляющее собой уровень их образования, доходов и культурных установок, остается основным фактором, определяющим будущее их детей. Семья во многом предопределяет школьные достижения, стремление или нежелание ребенка продолжать обучение в старших классах, а затем и в университете. Причем семейный бэкграунд часто действует как ограничитель. Дети вынужденно повторяют путь родителей, что сокращает для них шансы изменить свой социальный статус.

Например, по данным ПРООН в семьях с высоким профессиональным и образовательным статусом шансы детей успешно закончить школу и поступить в престижный вуз значительно выше, чем для их сверстников из малообеспеченных семей. «Привилегированные» дети выигрывают за счет сильных семейных установок на хорошее образование, родительских вложений в их учебу и связанной с этим высокой успеваемости. Учащиеся из малообразованных семей даже при неплохих оценках редко поступают в престижный университет.

Качественное дошкольное образование — залог успешного будущего

Экономика страны и дошкольное образование не настолько далеки друг от друга, как могло бы показаться на первый взгляд. Исследования нобелевского лауреата Джеймса Хекмана и его учеников о производительной функции и отдаче от инвестиций в образование показали, что вложения в детей в дошкольном возрасте являются наиболее эффективными с точки зрения развития человека. Максимальный эффект при этом достигается в работе с детьми из семей в трудном социально-экономическом положении.

Это исследование перевернуло отношение людей к дошкольному образованию, которое стали рассматривать как важную инвестицию, а не как расходную часть бюджета. Продолжая работу Д. Хекмана, его ученики пришли к более категоричному выводу — инвестировать в то, насколько ребенок станет интеллектуально развитым в будущем, имеет смысл до достижения им пятилетнего возраста. Для того, чтобы дети выросли самостоятельными в вопросах принятия решений, ответственными и этичными работниками в будущем, необходимы вложения на протяжении всего периода взросления.

Теория была подтверждена результатами исследований, которые в разное время проводились в США и Великобритании. Здесь особый интерес представляют те работы, когда эффект от программ детского развития прослеживается долгосрочно на период до 40 лет. Например, проект дошкольного образования, проведенный в начальной школе Перри (США), продемонстрировал, что каждый инвестированный в ребенка доллар вернулся в шестнадцатикратном размере через 40 лет. Этот результат подтверждает, что государственные инвестиции дают значительный и долгосрочный эффект. Причем не только в денежном эквиваленте, но и за счет снижения зависимости населения от социального обеспечения в будущем, увеличения занятости и заработной платы, высоких государственных доходов, а также снижения уровня преступности.

Здоровье ребенка влияет на его раннее развитие, будущее образование и физическое состояние

«Унция профилактики стоит фунта лечения», — говорил Бенджамин Франклин. Научное подтверждение этому было опубликовано в различных трудах ученых, в которых отмечалось, что заблаговременное инвестирование в здоровье ребенка определяют траекторию развития его способностей и здоровья во взрослой жизни.

Убедительным экономическим доводом в пользу целенаправленного охвата детей дошкольного возраста мероприятиями по улучшению здоровья служит тот факт, что это оказывает положительное влияние на процесс обучения и, в свою очередь, приносит долгосрочные экономические дивиденды в виде более высоких заработков в будущем.

Господдержка детей: как инструмент развития казахстанского общества

Милтон Фридман отмечал, что «существование стабильного демократического общества невозможно без минимального уровня грамотности и знаний, доступного большинству граждан». Образование ребенка приносит пользу не только ему самому или его родителям, но и другим членам общества.

В этой части Казахстан обладает хорошим потенциалом для развития своего общества. Страна лидирует в мире по приросту доли детей за последние 10 лет. В 157 странах доля детей сокращается в пользу взрослого населения. На этом фоне стремление государства поддержать будущее поколение страны служит базой для формирования развитого человеческого капитала.

Согласно теории эндогенного роста, образование и наращивание человеческого капитала позволяют более эффективно использовать физический капитал, что приводит к росту ВВП страны. Кроме того, высокий уровень образования означает более ответственное отношение к своему здоровью, снижение преступности и культурное развитие общества. Это способствует снижению расходов на борьбу с преступностью и здравоохранение и в целом повышению привлекательности страны, в том числе для зарубежных компаний.

Таким образом, казахстанская система образования сделала важнейший шаг в сторону укрепления самого эффективного и позитивного института развития человеческого капитала — дошкольного образования. Однако важно отметить, что это многофакторный процесс, который зависит от многих аспектов. Поэтому эффективность реализации поставленных задач, успехи страны в этой области требуют комплексного подхода. К примеру, возможно привлечение частных бизнес-проектов или субсидирование потребителей услуг дошкольного обучения.





Главное фото:humanium.org



