Развитие деловых связей между Казахстаном и Татарстаном обсудили в Казани

КАЗАНЬ. ТАТАР-ИНФОРМ- КАЗИНФОРМ - Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин на встрече с полномочным послом Казахстана в России Ермеком Кошербаевым обсудил вопросы перспективного сотрудничества между республиками и возможности расширения межпарламентского взаимодействия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Татар-информ.

Мухаметшин отметил высокий уровень экономического и культурного сотрудничества Татарстана с Казахстаном.

«В Татарстане с успехом проходят Дни культуры Казахстана в России. А вчера мы открывали 18-ый Международный фестиваль мусульманского кино, в рамках которого будут представлены пять кинокартин из Казахстана. В конце этой недели по поручению Президента Татарстана я приму участие в татарском народном празднике в Абайской области Казахстана, где пройдет первый международный прииртышский Сабантуй. В городе Семее, где проживает очень много татар, пройдут также мероприятия, посвященные 30-летию Татарской школы искусств», – сказал он.

Кошербаев в свою очередь напомнил, что Казахстан и Татарстан реализуют важные экономические проекты, благодаря чему создаются новые рабочие места.

«Самое главное, что это не просто какие-то сборочные предприятия, это локализация. Подписаны очень важные проекты в нефтегазовой отрасли, производстве шин и других сферах промышленности. Радует реализация культурных и гуманитарных проектов, одним из которых является проведение татарского праздника Сабантуй во многих регионах Казахстана», – отметил он.

В ходе визита в Татарстан Кошербаев собирается посетить IT-парк имени Башира Рамеева в Казани, встретиться с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным и митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом .

Сегодня вечером в рамках Дней культуры Казахстана в России в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля состоится торжественный концерт мастеров искусств Казахстана.

Во встрече приняли участие генеральный консул Казахстана в городе Казани Ерлан Искаков , заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева , замминистра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер и другие официальные лица.

Как сообщалось, в Абайской области пройдет первый Иртышский сабантуй.

Фото: richscatering.com















