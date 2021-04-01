Разведподразделения проходят комплексную проверку на западе Казахстана

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Второй этап комплексной проверки Сил специальных операций «Алтын жебе» проходит на западе Казахстана. Задействованы воинские части Сухопутных войск, Сил воздушной обороны и Военно-морских сил. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Проверка началась с приведения в высшую степень боевой готовности воинских частей Актауского и Атырауского гарнизонов. В пунктах постоянной дислокации был осуществлен сбор и оповещение личного состава, а также проверка готовности к выполнению поставленных задач. Подразделения Актауского гарнизона совершили марш своим ходом в район выполнения боевых задач на полигон «Оймаша». Из Атырауского гарнизона подразделения отряды были переброшены на полигон самолетами военно-транспортной авиации. « Военнослужащие хорошо обучены по инженерной подготовке, радиационной, химической и биологической защите, военно-медицинской подготовке и минно-подрывному делу, обладают необходимыми навыками и знаниями по организации связи и военной топографии. Личный состав способен показать отличный результат, а командиры – принимать взвешенные и верные решения « , – отметил первый заместитель командира части – начальник штаба майор Жалгас Рахмгалиев.

Особое внимание уделяется работе органов управления, разведке, корректировке огня артиллерии и наведению авиации. Отличительной особенностью является отработка задач в песчаной местности.

В ходе комплексной проверки оценивается ведение подразделениями диверсионно-разведывательных действий, выполнение упражнений армейской тактической стрельбы в дневное и ночное время. Военнослужащие сдают индивидуальные зачеты по тактико-специальной, инженерной, военно-медицинской подготовке, минно-подрывному делу, нормативы по связи и военной топографии.

Ранее проверке были подвергнуты воинские части, дислоцированные в Восточном Казахстане. Личный состав показал готовность компонентов Сил специальных операций к выполнению боевых задач в соответствии с предназначением.

Второй этап проверки «Алтын жебе» продлится до 10 апреля.