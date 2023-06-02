Разрушительные наводнения в Италии: причины, последствия и прогнозы

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В мае на севере Италии произошли разрушительные наводнения. В зоне удара стихии оказалась административная область Эмилия-Романья. Каковы масштабы бедствия и что происходит в настоящее время, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Жертвы, тысячи людей без крова и колоссальный ущерб сельскому хозяйству

Эмилия-Романья является одной из крупных областей Италии. Регион граничит с Ломбардией и Венецией на севере, Лигурией и Пьемонтом — на западе, Тосканой и Марке — на юге, а на востоке омывается Адриатическим морем. Область на северо-востоке Италии богата реками: По, Треббия, Парма, Энца, Панаро, Рено, Секкья, Нуре, Арда, Рубикон и другие, большинство из которых берет свое начало в Апеннинах. Именно разлив крупных рек в результате сильных осадков и привлел к разрушительным наводнениям и оползням.

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После сильной засухи, в период 2-3 мая с.г. на регион обрушились проливные дожди. Ряд экспертов считают, что климатические изменения привели к тому, что в атмосфере «собралось» большое количество осадков, которые выпали на землю в короткий период времени.

Так, 12 мая на провинцию Болонья обрушился ливень, который вызвал незначительные наводнения, а 16 мая на регион обрушился шторм «‎Минерва».

Проливные дожди шли непрерывно в течение двух дней. В результате 23 реки по всему региону вышли из берегов, произошло 280 оползней.

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17 мая Стефано Боначчини, губернатор Эмилии-Романьи, заявил, что «за последние 24 часа выпало более 300 миллиметров осадков», и охарактеризовал наводнения как «катастрофическое событие, невиданное ранее». Ситуацию усугубляет то, что Эмилия-Романья – регион с «плотной» застройкой, что затрудняет просачивание воды в землю. Длительный период дождей с начала мая привел к тому, что почва уже не могла впитать больше воды. Предшествовавшая засуха сделал почву твердой, что повлияло на способность впитывать больше воды. При этом рельеф местности в виде крутых склонов привел к оползням.

Наводнения в мае унесли жизни 15-ти человек, вызвали более 305 оползней и повредили или перекрыли более 500 дорог в регионе, оставили тысячи людей без крова, более 36 000 человек были вынуждены покинуть свои дома, остановили местный транспорт и бизнес. Особый урон был нанесен местным сельхозпроизводителям. Высокий уровень воды затопил их текущий урожай и поля.

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На Эмилию-Романью приходится 10% от общего объема производства овощей и фруктов в Италии. Регион считается одним из богатых в Италии. Важный источник доходов — сельское хозяйство (зерноводство, картофелеводство, выращивание лука и помидоров, виноградарство и плодоводство, разведение крупного рогатого скота, свиноводство и др.). В Эмилии-Романье сильны гастрономические и винодельческие традиции. К примеру, местными аграриями производится сыр Parmigiano (пармезан), пармская сырокопченая ветчина, вина знаменитых марок.

По предварительным данным масштабные наводнения на севере Италии нанесли ущерб на сумму более 7 млрд. долларов.

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Президент страны пообещал поддержку в восстановлении разрушений

30 мая текущего года президент Италии Серджио Маттарелла посетил регион Эмилия-Романья, где заверил местных жителей в их поддержке со стороны властей.

«Вся Италия с вами. Вы не будете одиноки в восстановлении разрушенного», - сказал глава государства в городе Форли.

Итальянская пресса пишет, что Серджио Маттарелла подчеркнул, что усилия по восстановлению важны для всей страны, а не только для самого северо-восточного региона.

В свою очередь члены местной фермерской ассоциации Coldiretti во вторник передали президенту корзину фруктов и овощей, спасенных от недавнего наводнения и оползня в Эмилии-Романье. Корзина с листьями салата, чесноком, редисом, артишоками, огурцами и спаржей, среди прочих продуктов, была подарена в г.Форли.

Члены ассоциации считают, что покупка местных сельскохозяйственных и пищевых продуктов - лучший способ поддержать местное население и сохранить примерно 50 тысяч рабочих мест в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, которые в настоящее время находятся под угрозой в результате наводнения.

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После визита в г.Форли С.Маттарелла отправился в другой город Чезену, где встретился с волонтерами. Добровольцы помогают в центре сбора предметов первой необходимости, обслуживающем местных жителей, пострадавших от наводнения.

«Спасибо за вашу приверженность делу, за то, что вы сделали, а также за вашу изобретательность», — сказал президент Италии.

Женщина, координирующая помощь в г.Чезене, поблагодарила президента за пожертвование денег Международной премии Павла VI сообществу Иоанна XXIII, работающему для инвалидов, бездомных и других уязвимых групп, чьи объекты в Эмилии-Романье пострадали от смертоносных наводнений.

В настоящее время власти страны выделили на помощь области 2 млрд. евро.

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Выводы и прогнозы

Местные и зарубежные эксперты считают, что погодные катаклизмы в этом регионе Италии связаны с глобальным изменением климата. И, к сожалению, могут стать не разовыми событиями. Специалисты предупреждают, что похожие, частые и жестокие бури еще грядут.

В свою очередь такой прогноз предполагает, что правительству Италии потребуется политическая воля вмешаться в ситуацию. Необходимы крупные инвестиции в миллиарды евро в инфраструктуру по защите от возможных наводнений.

Около 70 процентов территории Эмилия-Романья уже находятся под угрозой затопления — «это общеизвестный факт», — сказал Франческо Виоло, президент Национального совета геологов.

Фото: Luca Bruno/AP

Местные реки направляли, сужали, отводили на протяжении поколений. Русла рек и набережные не содержались должным образом; растительность и логова животных ослабили дамбы. Многие каналы, водные пути и дамбы, построенные в последние десятилетия, где-то даже столетия для отвода вод, стекающих с Апеннинских гор, частично заброшены.

«Сооружения для перехвата воды построены много лет назад, и даже если многие из них все еще функционируют, некоторые необходимо отремонтировать с точки зрения модернизации и обслуживания, чтобы их можно было снова использовать в оптимальной конфигурации», — сказала г-жа Ластория. который работает с Итальянским национальным институтом охраны окружающей среды и исследований.

Фото: Claudia Greco/Reuters

Столетия назад Италия начала строить искусственные барьеры и дамбы во многих горных районах, которые составляют около 70 процентов территории Италии, но от технического обслуживания постепенно отказались.

По словам Мауро Аньолетти, заведующего кафедрой ЮНЕСКО по сельскохозяйственному наследию Флорентийского университета, решение проблемы наводнений на низменных равнинах начинается именно там. По его словам, техническое обслуживание должно быть увеличено, «особенно в уязвимых для наводнения районах».

Итальянцы, как правило, не зацикливаются на том факте, что их средствам к существованию или жизни могут угрожать стихийные бедствия — по крайней мере, до тех пор, пока не произойдет стихийное бедствие, говорят эксперты.

Фото: Luca Bruno/AP

Это безразличие повышает риски, считает Эрасмо Д'Анджелис, бывший глава правительственной организации «Безопасная Италия».

Для решения проблем, связанных с изменением климата, некоторые эксперты предложили прекратить потребление земли или рекультивировать заброшенные, загрязненные или деградировавшие территории. По их словам, там, где новое строительство считается неизбежным, оно должно учитывать существующие гидравлические условия и гарантировать их сохранение после завершения.

«Убедитесь, что изменение климата учитывается во всех планах», — сказала Илария Фалькони из Итальянского общества экологической геологии.

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Некоторые экологи также предлагали строить водохранилища вдоль рек, но это может натолкнуться на политическую оппозицию. Э.Д'Анджелис отметил, что строительство водохранилищ для предотвращения разлива реки Севезо в Милане привело к «жестким баталиям» с мэрами городов и заняло годы.

«Плотины уже существуют в Италии в лучших местах, где их можно было бы построить — проблема заключается в том, чтобы восстановить их, чтобы они работали на полную мощность», — сказала г-жа Ластория.

Эксперт предложила более широкие решения, такие как более устойчивое сельское хозяйство, переосмысление того, «как мы пользуемся сельскохозяйственной территорией, чтобы возможно вернуть часть пространства воде» и сокращение выбросов парниковых газов.