Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии: учреждения ООН оказывают помощь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Тысячи погибших и раненых, люди под завалами, масштабные разрушения – на юге Турции и севере Сирии продолжаются поисково-спасательные операции после землетрясения силой 7,8 баллов и последовавших подземных толчков. В ООН выражают солидарность с пострадавшими и спешат на помощь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости ООН.

«Я глубоко опечален в связи с сообщениями о многочисленных жертвах землетрясения в южных районах Турции и на севере Сирии […], – говорится в заявлении Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. – Я всем сердцем сегодня с народами Турции и Сирии, которые постигла эта трагедия».

Глава ООН выразил соболезнование родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

По словам Гутерриша, Организация Объединенных Наций полна решимости поддержать усилия по ликвидации последствий разрушительного землетрясения. В настоящее время команды ООН работают на местах и оценивают объем необходимой помощи.

«Мы рассчитываем, что международное сообщество поможет тысячам семей, пострадавших в результате этого бедствия. Многие из этих людей и до землетрясения отчаянно нуждались в гуманитарной помощи и проживают в районах, куда ее очень сложно доставить», – добавил глава ООН.

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кереши начал заседание со слов соболезнования народам и правительствам Турции и Сирии. Он предложил всем делегатам Генассамблеи почтить минутой молчания память погибших в результате разрушительного землетрясения.

Выступая с трибуны Генассамблеи в понедельник, Генсек ООН вновь призывал международное сообщество оказать помощь жителям Турции и Сирии, оказавшимся в бедственном положении.

Он вспомнил, как несколько раз посещал этот регион в бытность Верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

«Я никогда не забуду великодушие, которое проявляли жители этих районов, – отметил глава ООН. – Сегодня пришло время и нам продемонстрировать ту же солидарность, какую проявляли жители этих районов в отношении людей, бежавших от одного из самых сложных конфликтов нашего времени [в Сирии]».

В пострадавших районах Турции и Сирии на момент землетрясения находились 723 сотрудника ООН. По предварительным данным, один местный сотрудник Международной организации по миграции (МОМ) погиб, пока не выходят на связь еще шесть ооновцев из МОМ, Управления по делам беженцев и Всемирной продовольственной программы.

Из Управления ООН по гуманитарным вопросам сообщают о том, что в южных районах Турции расположены представительства около 200 неправительственных организаций и 12 учреждений ООН, которые участвуют в гуманитарных операциях на северо-западе Сирии. Из зоны бедствия продолжают поступать уточненные данные о пострадавших из числа сотрудников ООН и партнеров организации.



