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    Разрушенный мост восстановят в одном из сел Карагандинской области

    22 Декабря 2022, 21:11

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Жители селе Габидена Мустафина Бухар-Жырауского района Карагандинской области дождались реконструкции моста, который был разрушен во время наводнения в 2015 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В поселке Габидена Мустафина Бухар-Жырауского района началась реконструкция автомобильного моста через реку Нуру. В будущем он по самому короткому пути свяжет поселок с городом Темиртау. И позволит обеспечить дополнительный проезд по другим направлениям.

    «Идет реконструкция моста через реку Нуру на автодороге областного значения Караганда – Темиртау – Токаревка – всего 12 км. Проект планируют завершить в следующем году», – сообщили в акимате Бухар-Жырауского района.

    Жители поселка Габидена Мустафина уже давно просили построить новый автомобильный мост через Нуру. Сейчас они тратят около часа, чтобы по объездной добраться до Темиртау.

    Мост находился в аварийном состоянии после наводнения 2015 года.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Строительство
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