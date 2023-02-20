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    Разрешить санитарные рубки для расчистки гарей в пихтовых насаждениях ВКО намерены в РК

    20 Февраля 2023, 12:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Разрешить санитарные рубки для расчистки гари в пихтовых насаждениях на участках государственного лесного фонда Восточно-Казахстанской области планируют в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Документ о внесении изменения в приказ и.о. председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 22 декабря 2016 года 287 «О введении запрета на проведение санитарных рубок в пихтовых насаждениях на участках государственного лесного фонда Восточно-Казахстанской области» размещен на портале «Открытые НПА».

    В частности, предлагается пункт 1 настоящего приказа изложить в новой редакции:

    «Ввести запрет на проведение санитарных рубок в пихтовых насаждениях на участках государственного лесного фонда Восточно-Казахстанской области, за исключением рубок по расчистке гарей».

    Комитету лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан полручено в установленном законодательством порядке обеспечить: государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан; размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан после его официального опубликования; в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Департамент юридической службы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта», - отмечено в документе.

    Контроль за исполнением настоящего приказа возложен на курирующего вице-министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

    Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

    Ранее рубка пихтовых насаждениях на участках государственного лесного фонда Восточно-Казахстанской области была пролдностью запрещена.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Восточно-Казахстанская область Экология Минэкологии
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