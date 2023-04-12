Разрешить продажу почек для трансплантации в Казахстане предложила депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мажилисмен Гульдара Нурумова сообщила, что от посмертного донора количество операций в Казахстане уменьшилось в два раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Операций по трансплантологии становится все меньше на фоне роста количества нуждающихся в новых органах. Несмотря на наличие закона, у нас в республике все же отсутствует механизм его действия. По этой причине граждане, нуждающиеся в трансплантации какого-либо органа, сталкиваются с многочисленными проблемами, одна из которых - дорогостоящая операция», - сказала Гульдара Нурумова, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Мажилисмен подчеркнула, что пересадка донорского органа иногда является единственным шансом на жизнь для человека с прогрессирующим хроническим заболеванием.

«Сердечная недостаточность, наследственное заболевание почек, цирроз печени - некоторые из заболеваний, которые в терминальной стадии приводят к тому, что человеку необходимо донорское сердце, почка или печень. В настоящее время в листе ожидания состоит 3 805 пациентов, нуждающихся в трансплантации органов, в том числе 90 детей. Наибольшее число пациентов (91%) нуждаются в пересадке почки», - сообщила Гульдара Нурумова.

По ее словам, в 2022 году из «листа ожидания» органов выбыло по причине смерти 320 человек, так и не дождавшись своей очереди.

«Один донор может спасти 7 жизней. В настоящее время в республике функционируют 6 центров трансплантаций, укомплектованных высококлассными специалистами и оснащенных новейшим оборудованием и технологиями. В Казахстане проводят трансплантацию сердца, печени, легких, поджелудочной железы, почек и роговицы. Если количество пересадок от прижизненных доноров увеличилось на 25%, то от посмертного донора количество операций уменьшилось в два раза, потому что нет четкой презумпции согласия на изъятие органов у трупов в законодательстве, трупное (посмертное) донорство в настоящее время стагнирует и не развивается. Трансплантация производится только от родственных доноров. Основная причина стагнации этой отрасли в Казахстане – нехватка донорских органов, в особенности посмертных и неродственных донорских органов.

Многие опасаются, что врачи могут «не долечить» пациента, чтобы забрать его органы, но существуют четкие правила констатации смерти мозга с периодом наблюдения 6-24 часа и только после этого идет изъятие органов. Донорство и трансплантация органов должны поддерживаться на государственном уровне. Согласно Стамбульской декларации Правительства, должны приниматься меры по развитию трансплантологии для исключения трансплантационного туризма», - добавила Гульдара Нурумова.

С первых дней работы фонда «Қазақстан халқына» 261 заявка поступила на сайт по оказанию благотворительности по пересадке органов за рубежом. Для трансплантации органов от неродственных доноров наши граждане направляются в зарубежные клиники. В Беларуси стоимость пересадки сердца стоит 150 тысяч долларов, пересадки печени - 140 тысяч долларов, почки - 50 тысяч долларов.

«Опыт направления в зарубежные клиники пациентов показывает, что зачастую, не дождавшись донора, наши соотечественники после долгих месяцев или лет умирают, так как в первую очередь пересаживают органы в другой стране своим гражданам, при этом на их содержание в клинике в течение всего периода нахождения затрачиваются колоссальные бюджетные средства. По статистическим данным, лидерами по донорству органов и трансплантации являются Испания и Хорватия, где уровень донорства органов составляет 45-50 доноров на миллион населения. В Иране и Пакистане продажа почек законна и регулируется, средняя цена 5-6 тысяч долларов. В Казахстане тоже можно встретить неофициальные объявления о продаже органов, но почему бы не изучить опыт зарубежных стран по продаже и покупке почек, а также о возможности урегулировать этот процесс у нас», - предложила Гульдара Нурумова.

Депутат напомнила о печальной статистике смертности, которая растет с каждым годом. Причина — в нехватке донорских органов. У этих людей в списке ожидания идет обратный отсчет. Люди умирают, лист ожидания растет.

«Пока мы будем обсуждать, нужно ли посмертное донорство или нет, количество умирающих будет увеличиваться. Надо учитывать, что в основном это молодые люди от 18 до 35 лет, которые могли бы приносить пользу обществу, родить и воспитать своих детей. К сожалению, население в целом склонно закрывать глаза на эту проблему, люди задумываются, только когда проблема касается их лично, но вероятность оказаться в «листе ожидания» намного выше, чем стать посмертным донором», - подчеркнула Гульдара Нурумова.

Действующий закон при подборе донора предполагает генетическую, близкую родственную связь, но нередко родственники не соответствуют совместимости. Чужой человек готов, но закон не разрешает. В связи с чем депутаты считают необходимым рассмотреть возможность:

- за материальную компенсацию на добровольной основе разрешить пересадку почек от неродственных доноров;

- материального поощрения доноров от государства;

- трансплантации органов от неродственных и посмертных доноров;

Также проводить работу по пропаганде донорства и проводить широкомасштабное информирование об органном донорстве.

Ранее директор городского центра крови управления общественного здравоохранения Алматы Жандос Надиров на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что на сегодня в мировой практике принят единый стандарт развития донорства крови и ее компонентов. Подробнее о том, кто может стать донором, можно прочесть здесь.



