Разрешить нельзя запретить: проблему «вейп-эпидемии» в Казахстане обсудили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Споры вокруг запрета вейпов не утихают - 18 мая состоялось экспертное обсуждение проблемы. О чем рассуждали представители Минздрава, духовенства и общественных организаций расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель отдела проповеди и наставления Батыржан Мансуров объяснил позицию Духовного управления мусульман Казахстана - «В священном Коране говорится: не убивайте себя своими руками. Ученые ханафитского мазхаба приводят в пример четыре причины того, почему курение считается харамом: вред здоровью, один из видов наркотических средств, делающий человека слабее, расточительность и неприятный запах, который наносит вред некурящему. Основываясь на священный Коран, на мнения ученых, мы выпустили фетву о том, что курение электронных сигарет является харамом».

При этом, отметим, что в Казахстане нет запрета на сигареты, которые с точки зрения духовенства соответствуют всему вышесказанному и при этом, согласно многочисленным научным исследованиям, являются более вредными табачными изделиями из-за процесса горения, который при их использовании присутствует.

Запрет вейпов на практике соблюдать его будет практически невозможно, так как в силу интеграционных эконмических процессов с Россией и единого таможенного пространства, вейпы всё равно будут попадать на наш рынок, но уже в рамках «теневого» бизнеса. То есть проблему здоровья запрет не решит, а проблему контрафакта резко обострит.

К слову, в России тоже обсуждали возможность запрета вейпов в Госдуме, но приняв во внимание все аргументы «за» и «против», а также несмотря на огромный административный ресурс в стране для контроля над запретом, от него отказались в пользу жёсткого регулирования. Однако приняли запрет о продажи вейпов лицам до 21 года. Таким образом, введя запрет, как это предлагает Минздрав, можно создать в Казахстане новый рынок контрабанды.

В ходе экспертного обсуждения журналисты поинтересовались, будут ли доступны вейпы в рамках теневого рынка, несмотря на запрет.

Руководитель Управления контроля за техрегламентами к непродовольственным товарам Комитета МЗ РК Розалина Ермекбаева ответила, что за несоблюдение правила о запрете ввоза и реализации запрещенной продукции, предусмотрен штраф. Если продукция запрещена, за нее предусмотрена административная ответственность.

«Есть статья в Кодексе «О здоровье народа», есть статья 110, которая регулирует требования к табачным изделиям, есть понятия табачных изделий, куда мы включили никотиносодержащую продукцию. Электронные изделия также относятся к табачным изделиям. С 1 июля 2021 года мы ввели норму по запрету выкладки табачных изделий, то есть какие-то нормы есть. На сегодня есть проблемы в законодательстве, незнание самих предпринимателей, потребителей, что в составе электронных систем потребления есть табачные изделия. И они с легкостью реализуют детям и подросткам», - пояснила заместитель директора Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Гульнар Сарсенбаева.

На вопрос журналистов о том, почему нельзя регулировать рынок и сделать электронные сигареты и вейпы подакцизной продукцией, чтобы она была недоступной для детей, Гульнар Сарсенбаева отметила: «В законодательстве есть норма ограничения потребления, но она на сегодняшний день не работает. Во-первых, это несоблюдение требований предпринимателями. Во-вторых, существуют нормы по запрету проведения контрольных проверок. В-третьих, есть пробелы в законодательстве. Для проведения проверки необходимо внести изменения в соответствующие НПА – введение критерия оценки риска».

Запреты на подобные товары плохо работают. Несмотря на запрет кальянов, принятый в 2020 году, они до сих пор повсеместно распространены и свободно предлагаются посетителям многих кафе, ресторанов и баров.

Участник круглого стола, председатель правления АО «Национальный научный медицинский центр», президент Евро-Азиатского респираторного общества Абай Байгенжин, говоря о кальянах, подтвердил, что с ними этот запрет не сработал.

«Кода я был депутатом маслихата в свое время, мы принимали решение. Но оно не выполняется. Потому что коммерция дороже здоровья. Кальян в год заражает до 40 человек в год туберкулезом», - отметил Абай Байгенжин.

Сторонники ужесточения регулирования отмечают, что оградить от вейпов нужно именно подростков. Для взрослых же курильщиков они, напротив, являются альтернативой сигаретам, помогающей снижать вред для здоровья. И именно как средство отказа от сигарет их рассматривают сейчас в таких развитых странах, как Великобритания, Швеция и других.



