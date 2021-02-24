Разрешить направлять пенсионные накопления на восстановление после тяжелых болезней и ЭКО предложил депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента Аманжан Жамалов предложил разрешить казахстанцам направлять свои пенсионные накопления на реабилитацию и восстановление после тяжелых болезней, на косметологические процедуры. Также депутат высказался о правилах перевода пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим компаниям. С соответствующим запросом он обратился к министру здравоохранения и председателю Агентства по регулирования и развитию финансового рынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После моего запроса на прошлой неделе Министерство здравоохранения и Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка буквально за один день утвердили правила использования части пенсионных накоплений на лечение и перевода в доверительное управление управляющим компаниям. Оба эти документа можно охарактеризовать следующей цитатой неизвестного автора: «если я не оправдал ваши ожидания, не обижайтесь, ведь это ваши ожидания, а не мои обещания», - заявил Аманжан Жамалов в своем депутатском запросе.

Говоря о правилах использования пенсионных накоплений на лечение, депутат отметил, что из списка медицинских услуг, оказываемых за счет пенсионных накоплений, исключены услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

«При этом Министерство здравоохранения «закрывает глаза» на то, что ряд бесплатных услуг, оказываемых населению в рамках этих программ, требуют решения таких проблем как «квота» и «очередь», так надоевших казахстанцам. К тому же, чтобы получить медицинские услуги в рамках ОСМС, необходимо иметь отчисления туда. На сегодняшний день миллионы казахстанцев не имеют статуса «застрахованного» в рамках ОСМС и соответственно, вообще не могут получить никаких медицинских услуг», - отметил мажилсмен.

По его словам, исключение бесплатных медицинских услуг из списка, оказываемых за счет пенсионных выплат, не выдерживает никакой критики.

«Особенно хотелось бы остановиться на проблеме бесполодия. По статистике, каждая шестая семья в нашей стране не может иметь детей. По поручению Главы государства, с этого года количество квот на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) увеличено до 7000. Это огромная поддержка со стороны государства. Но, как говорят специалисты в этой области, даже такое количество квот на сегодня недостаточно. В настоящее время в очереди стоит более 10 тысяч человек. То есть 3 000 семей в этом году не смогут получить эти государственные квоты. А если учесть, что за счет ОСМС возможно не более одного ЭКО, и при этом результат часто оказывается неудачным, то это проблема приобретает еще большую остроту для казахстанцев», - заявил А. Жамалов.

«Необходимо разрешить гражданам направлять свои пенсионные накопления на реабилитацию и восстановление после тяжелых болезней, а также на косметологические операции и процедуры. Считаю, раз уж в список включена стоматология, то это логика тоже возможна», - подчеркнул депутат.

Депутат просит Министерство здравоохранения включить в список медицинских услуг реабилитацию и восстановление после тяжелых болезней, косметологические операции и процедуры, ЭКО и так далее.

Список медицинских услуг, как он считает, необходимо обсудить с гражданским и медицинским сообществами.

«Теперь об администривании. Согласно правилам, получатель после поступления средств на специальный счет «Отбасы банка» обращается в медицинскую организацию по месту своего прикрепления с заявлением о предоставлении заключения врачебной комиссии. Данный пункт подразумевает только очную явку больного в медорганизацию. Как быть в таком случае малоподвижным гражданам, особенно тем, кто находится на постельном режиме по медицинским показаниям? Считаю, для таких граждан необходимо предусмотреть упрощенный либо выездной порядок получения заключения врачебной комиссии. Кроме того, необходимо предоставить комиссии заключение профильного специалиста, для чего обязательно потребуется сдача анализов, различные обследования и освидетельствования. А это деньги и время. Ясно одно - очень важно более внимательно подойти к изложению процедурных вопросов, чтобы задачи по лечению граждан не превратились в бюрократические хождения по кабинетам», - добавил мажилисмен.

Он также высказался по поводу правил перевода пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим компаниям.

«Они вызывают еще больше непонимания. Сразу скажу, эти правила совершенно бесполезная для граждан опция. Они фактически полностью копируют правила, по которым на сегодня работает ЕНПФ. Следовательно, доходность от них будет такая же. Считаю, необходимо принять более гибкую инвестиционную декларацию для частных управляющих. Они должны иметь возможность осуществлять инвестиции по аналогии с лучшими мировыми инвестиционными фондами», - заключил А. Жамалов.