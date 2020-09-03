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    Разрешить досрочное снятие пенсионных накоплений планируют с начала 2021 года

    3 Сентября 2020, 13:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Разрешить досрочное снятие пенсионных накоплений планируют с начала 2021 года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы планируем, что норма вступит с 2021 года, потому что Президент поставил задачу принять все нормативно-правовые акты, которые касаются этой реформы, до конца года», - сказал глава Минтруда в ходе онлайн-брифинга.

    Правительство рассчитывает на то, что необходимые поправки в законодательство будут приняты до конца года.

    «Мы рассчитываем, что до конца года будут приняты поправки в законодательство, и будут утверждены соответствующие постановления Правительства и приказы соответствующих министерств. И с 1 января 2021 года, я думаю, мы сделаем все, чтобы люди уже могли воспользоваться этой возможностью», - пояснил Биржан Нурымбетов.

    Ранее сообщалось, кто из казахстанцев сможет воспользоваться пенсионными накоплениями на покупку жилья, лечения.

    Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента с ежегодным Посланием народу Казахстана, где он отметил, что в 2021 году 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечения или для передачи в управление финансовым компаниям.

    С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь .

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Социальная поддержка Жилье ЕНПФ Общество Послание Президента РК-2020
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