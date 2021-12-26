Разрешены ли новогодние корпоративы и изменится ли подход к борьбе с COVID-19, отвечает Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством здравоохранения РК с момента объявления о старте вакцинации против коронавируса в Казахстане проводится усиленная информационная работа по разъяснению и освещению самых различных аспектов эффективности вакцинации и о последствиях отказов от прививок. В этой связи в ведомстве ответили на актуальные вопросы касательно проведения информационной работы, также проведения новогодних кооперативов по стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проводится информационно-разъяснительная работа по КВИ?

В информационном пространстве круглосуточно ведется мониторинг средств массовой информации (республиканских и региональных) и социальных сетей.

«Информационно-разъяснительная работа по КВИ и вакцинации проводится на постоянной основе. Ситуация по данным вопросам в республике еженедельно рассматривается на заседаниях Правительства РК и МВК. С момента объявления пандемии, Министерством здравоохранения РК, Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля, ежедневно, в 08:00 часов утра, на интернет ресурсах МЗ РК и подведомственных организаций публикуется информация о заболевших коронавирусной инфекцией, в 08:15 публикуется информация о количестве выздоровевших и охвате населения вакцинацией», - говорится в сообщении.

Ежедневно в 09:00 часов утра в СМИ публикуется матрица оценки эпидситуации и мировые новости о COVID-19. Сотрудники Комитета дают интервью, оперативные комментарии в печатных и интернет-изданиях, на телевизионных каналах, принимают участие в прямых эфирах и брифингах.

Можно ли проводить в регионах «зеленой» зоны новогодние корпоративы или они запрещены везде?

«В настоящее время, проведение мероприятий с массовым скоплением гостей, количество которых превышает требования, не разрешено. Объекты МСБ, участвующие в проекте Ashyq, при наличии «зеленого» статуса у всех участников, и соблюдающие санитарно-карантинные меры, могут работать в обозначенных правовых рамках», - ответили в ведомстве.

Уточняется, что разрешено проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий в регионах, расположенных:

- в «зеленой» зоне при заполняемости до 50 % - не более 100 мест;

- в «желтой» зоне – при заполняемости до 50 % - не более 70 мест:

- в «красной» зоне – при заполняемости до 50 % - не более 50 мест.

В настоящее время два региона Республики Казахстан находятся «желтой» зоне, остальные регионы в «зеленой».

«Несмотря на разрешение проведения торжественных, памятных и семейных мероприятий на объектах, участвующих в проекте Ashyq, риск распространения коронавирусной инфекции очень высок. Поэтому рекомендуем максимально исключить посещение мест массового скопления людей и избегать событий с участием большого количества гостей – традиционных новогодних корпоративов», - предупредили в Минздраве.

Изменится ли подход Минздрава к борьбе с КВИ в следующем году?

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, постановлением Правительства РК утвержден План оперативных действий по противодействию пандемии COVID-19 на 2021 – 2022 годы. Согласно плану определена основная стратегия борьбы.

«В рамках реализации Плана будет продолжено исполнение мероприятий в части своевременного оказания медицинской помощи пациентам, обеспечения лекарственными средствами, усиление контроля в пунктах пропуска на государственной границе, проведение санитарно-карантинных мер с учетом эпидемиологической ситуации», - отметили в ведомстве.