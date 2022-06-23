Разрешение на строительство не выдавали - аким Алматы о точечной застройке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жительница Алмалинского района на встрече с акимом Алматы Ерболатом Досаевым подняла проблему точечной застройки. Она заявила, что по улице Нурмакова рядом с пятиэтажными домами построили высотные здания и собираются возвести еще ЖК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алматинка отметила, что 12-этажный дом построили параллельно горам, а также вплотную к дороге. Теперь там тяжело ходить, дети не могут безопасно идти в школу.

По словам женщины, напротив дома по адресу Нурмакова, 150 появился очередной ЖК на 17 соток земли, 72 квартиры без парковки. Хотя жители просили разбить парк, сквер.

«Наша улица Нурмакова не выдерживает этого потока. Эти дома еще не заселены, у застройщика аппетиты растут. Он собирается на двух соседних участках построить еще ЖК. Аким района нас услышал, сейчас нам расширяют улицу, но застройку, видимо, не остановить», - пожаловалась женщина.

Аким Алматы Ерболат Досаев ответил, что побывал на этом месте.

«На строительство этих двух участков город разрешение не давал и мы не намерены этого делать. К нам они не обращались. По остальным вопросам я дал поручение создать максимально комфортные условия. Предложения сейчас рассматриваются», - отметил Е. Досаев.

Ранее Ерболат Досаев запретил строить здания выше девяти этажей на большей части Алматы, а также на склонах гор.

В апреле этого года депутаты предлагали запретить точечную застройку в городах Казахстана.