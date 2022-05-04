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    Разрешение на сброс очищенной воды в озеро Караколь у отеля есть - департамент экологии

    4 Мая 2022, 02:11

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Необходимо также проводить мониторинг сбрасываемой воды и сдавать отчеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях распространилось видео, где происходит слив воды в озеро Караколь в районе отеля «Rixos».

    В департаменте экологии Мангистауской области заявили, что у отеля имеется разрешение на сброс очищенной воды в озеро Караколь.

    «Закон не запрещает, но с условием соблюдения определенных нормативов. Туда сбрасывается вода из бассейнов, которая ранее прошла процедуру дехлорирования и смешалась с водой обратного осмоса. Они должны проводить мониторинг сбрасываемой воды и сдавать отчеты», - сообщили в ведомстве.

    Фото: ksn.com

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Экология Видео Мангистауская область Регионы Казахстана Минэкологии Природа
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