Разрешение на сброс очищенной воды в озеро Караколь у отеля есть - департамент экологии

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Необходимо также проводить мониторинг сбрасываемой воды и сдавать отчеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространилось видео, где происходит слив воды в озеро Караколь в районе отеля «Rixos».

В департаменте экологии Мангистауской области заявили, что у отеля имеется разрешение на сброс очищенной воды в озеро Караколь.

«Закон не запрещает, но с условием соблюдения определенных нормативов. Туда сбрасывается вода из бассейнов, которая ранее прошла процедуру дехлорирования и смешалась с водой обратного осмоса. Они должны проводить мониторинг сбрасываемой воды и сдавать отчеты», - сообщили в ведомстве.

Фото: ksn.com