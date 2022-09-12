Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Цифровой Казахстан

    Разрешение на работу, спортивное звание и назначение пособий можно получить через SMS

    12 Сентября 2022, 14:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Госкорпорация «Правительство для граждан» реализовала новый сервис для получения результатов по 45 государственным услугам при помощи SMS-сообщений. Казахстанцам не нужно будет идти в ЦОН во второй раз за готовым результатом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Сервис реализован по госуслугам по линиям социальных выплат, земельных отношений, выдачи разрешительных документов трудовым иммигрантам, дошкольным организациям, выдачи актов гражданского состояния.

    Среди вошедших в перечень такие популярные госуслуги, как назначение социальных выплат по рождению ребенка и уходу за ним, постановка на очередь детей в дошкольные учреждения, назначения пособий по утере кормильца, получение или продление разрешений трудовым иммигрантам и даже присвоение спортивных званий.

    «Раньше клиент по этим услугам приходил в ЦОН, подавал заявку на оформление и получал бумажную расписку, когда необходимо прийти за готовым результатом. Затем он приходил снова, чтобы забрать справку или документ. С нашим новым сервисом второй раз идти в ЦОН не нужно – клиенту просто придет SMS-сообщение со ссылкой, пройдя по которой можно скачать готовый документ и распечатать его при необходимости. Это экономит время клиентам», - сказал заместитель председателя правления Госкорпорации «Правительство для граждан» Канат Дыбыспаев.

    Подробнее ознакомиться со списком госуслуг, доступных по новому сервису, можно на официальном сайте Госкорпорации.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Цифровой Казахстан Правительство для граждан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Все виды услуг по линии недвижимости и земельного кадастра будут недоступны казахстанцам
    Автоматизированная система госконтроля бизнеса заработает в Казахстане с 2024 года
    Все виды услуг по недвижимости будут недоступны 19 июня в Казахстане
    Услуги по недвижимости и по земле будут недоступны в eGov
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы