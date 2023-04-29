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    Разрешение на проезд по территории Китая будут выдавать казахстанским перевозчикам онлайн в пунктах пропуска

    29 Апреля 2023, 14:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские перевозчики получили возможность оформлять так называемый «иностранный бланк разрешения» или «дозвол» прямо при прохождении государственной границы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

    Электронный сервис «CarGoAlem» по выдаче этих документов был запущен 26 апреля 2023 года, на цифровой платформе Qoldau.

    Ранее на платформе Qoldau был размещен сервис электронной очереди «CarGoRuqsat» вкупе с которым новый сервис позволяет перевозчикам экономить и финансовые, и временные ресурсы. То есть если раньше компании получали такие бланки заранее, а часто брали их с большим «запасом» на всякий случай, то сейчас получать разрешение будут уже те, кто ранее занимал электронную очередь в «CarGoRuqsat» и непосредственно уже при пересечении государственной границы. При этом, уже на стадии оформления брони на пересечение границы, данные заявителя в онлайн режиме подвергаются форматно-логическому контролю со стороны Госорганов.

    Данный проект стартовал в режиме «пилота» до марта 2024 года и только в отношении перевозок в Китай.

    Внедрение электронный выдачи «дозволов» - совместный проект Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. Разработчиком сервиса является АО «Информационно-учетный центр». Компания также является разработчиком и собственником цифровой платформы Qoldau. Отмечаем, что из государственного бюджета на данные мероприятия финансовые средства не выделялись.

    При этом в соответствии требованиями пункта 25 Правил применения разрешительной системы (приказ МИР РК от 27.03.2015 г. № 353) полученные и использованные иностранные разрешения подлежат возврату в Инспекцию транспортного контроля по месту регистрации перевозчика.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Экономика Транспорт Минфин РК Китай Налоги
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