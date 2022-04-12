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    Разработку новых вакцин планируют в Казахстане

    12 Апреля 2022, 13:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья рассказала о проводимой в институте работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    « Учеными института разработано и внедрено более 70 видов отечественных вакцин и других биопрепаратов против особо опасных инфекций. Основная деятельность института – это проведение научных исследований. В настоящее время выполняются две научно-технические программы. Это разработка вакцины против коронавирусной инфекции Covid-19, а также биологическая безопасность РК, оценка угроз, научно-технические основы их предупреждения и ликвидации», - сказала К. Закарья на заседании Правительства.

    По ее словам, в рамках грантового финансирования выполняются 6 грантовых проектов.

    «По результатам выполнения программы проектов за последние годы получено 19 патентов, опубликовано в рейтинговых зарубежных журналах 46 статей. В последние годы в рамках поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева оказывается поддержка отечественным ученым и всемерное способствование развитию науки. Учеными института в перспективе планируется разработка новых диагностических и профилактических препаратов, среди которых вакцины против ящура, чумы мелких жвачных животных, контагиозной плевропневмонии, болезни Ньюкасла и другие», - заключила ученый.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Наука Здравоохранение Общество Послание Президента РК-2020
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