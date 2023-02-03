Разработку единых норм в области сейсмостойкого строительства ведут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры посетила делегация Исполнительного комитета СНГ. В её состав вошли генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и директор департамента экономического сотрудничества Михаил Мыскин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Следует отметить, что в 2019 году институту придан статус базовой организации государств-участников СНГ в области сейсмостойкого строительства. Основными направлениями деятельности являются содействие развитию связей для эффективного сотрудничества между проектными организациями и научно-исследовательскими институтами по обмену опытом в области сейсмостойкого строительства, совершенствование нормативно-технической базы, проведение научных и экспериментально-теоретических исследований, а также проведение вибродинамических натурных испытаний зданий и сооружений в государствах-участниках СНГ.





По словам генерального директора АО «КазНИИСА» Бегмана Кульбаева, в настоящий момент в рамках базовой организации ведется разработка единых для всех стран-участниц СНГ норм в области сейсмостойкого строительства. Так, проведен анализ соответствующих национальных нормативных актов. Следующим шагом должна стать выработка согласованных единых норм и национальных приложений к ним. Единые нормы призваны не только дать толчок развитию сейсмостойкого строительства на пространстве СНГ, но и компенсировать имеющие пробелы в национальных законодательствах, регулирующих эту сферу.

«Кроме того, в рамках этих мер мы решаем задачу по популяризации науки о сейсмостойком строительстве среди молодых ученых. Мы активно сотрудничаем с университетами и предоставляем возможности для развития талантливым выпускникам и аспирантам. Непрерывное пополнение кадрового пула компетентными специалистами – залог дальнейшего развития отрасли сейсмостойкого строительства, которая становится все более наукоемкой и высокотехнологичной», - подчеркнул Б.Кульбаев.

Фото: gov.kz



