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    Разработку единых норм в области сейсмостойкого строительства ведут в Казахстане

    3 Февраля 2023, 09:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры посетила делегация Исполнительного комитета СНГ. В её состав вошли генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и директор департамента экономического сотрудничества Михаил Мыскин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    Следует отметить, что в 2019 году институту придан статус базовой организации государств-участников СНГ в области сейсмостойкого строительства. Основными направлениями деятельности являются содействие развитию связей для эффективного сотрудничества между проектными организациями и научно-исследовательскими институтами по обмену опытом в области сейсмостойкого строительства, совершенствование нормативно-технической базы, проведение научных и экспериментально-теоретических исследований, а также проведение вибродинамических натурных испытаний зданий и сооружений в государствах-участниках СНГ.


    По словам генерального директора АО «КазНИИСА» Бегмана Кульбаева, в настоящий момент в рамках базовой организации ведется разработка единых для всех стран-участниц СНГ норм в области сейсмостойкого строительства. Так, проведен анализ соответствующих национальных нормативных актов. Следующим шагом должна стать выработка согласованных единых норм и национальных приложений к ним. Единые нормы призваны не только дать толчок развитию сейсмостойкого строительства на пространстве СНГ, но и компенсировать имеющие пробелы в национальных законодательствах, регулирующих эту сферу.

    «Кроме того, в рамках этих мер мы решаем задачу по популяризации науки о сейсмостойком строительстве среди молодых ученых. Мы активно сотрудничаем с университетами и предоставляем возможности для развития талантливым выпускникам и аспирантам. Непрерывное пополнение кадрового пула компетентными специалистами – залог дальнейшего развития отрасли сейсмостойкого строительства, которая становится все более наукоемкой и высокотехнологичной», - подчеркнул Б.Кульбаев.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    СНГ Строительство Жилье
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