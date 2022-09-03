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    Разработка Градостроительного кодекса: в Мининдустрии создали рабочую группу

    3 Сентября 2022, 11:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках исполнения поручений Главы государства Министерство индустрии и инфраструктурного развития проработало механизмы по их реализации. Глава ведомства Каирбек Ускенбаев сообщил, что создана рабочая группа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Каирбек Ускенбаев в ходе заседания Правительства РК сказал, что в целях разработки концептуально нового документа - Градостроительного кодекса в министерстве создали рабочую группу, в состав которой вошли представители научных институтов и бизнес-сообщества.

    По словам министра, будет создана функциональная интерактивная карта земельных участков и схем коммунальных сетей городов. На текущий момент уровень цифровизации инженерных сетей составляет 64,7%.

    «В рамках национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» до 2024 года планируется оцифровать все инженерные сети. Будет создана нормативная база с внедрением единой градостроительной экспертизы градпроектов всех уровней и обязательного предоставления данных субъектами естественных монополий по свободным мощностям и характеристикам инженерных сетей», - проинформировал глава ведомства.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Инфраструктурные проекты Строительство МИИР РК
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