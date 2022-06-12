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    Разработка биоматериала для восстановления костей обошлась в 160 млн тенге - ученые РК

    12 Июня 2022, 16:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Профессор казахстанского Института проблем горения Зулхаир Мансуров рассказал о процессе разработки биоматериала для восстановления костей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2008-2010 годах мой аспирант из Египта Ахмет Ханур проводил работу по использованию гидроксиапатита – еще не синтезированного нами, а того, что было в продаже. Он наносил его на поверхность титановых имплантов, защитил диссертацию и уехал. В 2017 году мы с Чингизом Даулбаевым определили тему его диссертации – «Синтез использования гидроксиапатита, получение его из яичной скорлупы и фосфорной кислоты». Туда входило изучение физических, химических и механических свойств», - рассказал Зулхаир Мансуров корреспонденту МИА «Казинформа» в телефонном разговоре.

    По его словам, уже сейчас материал демонстрирует хорошие качества.

    «И уже на основе его диссертации мы подали синтез гидроксиапатита в Фонд науки. Нам выделили 160 млн тенге, мы создали чистую комнату. В настоящее время идет процесс сертификации этого материала. Биоматериал проявил очень хорошие качества – 97%-98% чистоты. Мы эту работу проводим совместно с профессором Темирбаевым, и он уже использует его на практике», - добавил профессор.

    Ранее сообщалось о том, что казахстанские ученые разработали доступный биоматериал для восстановления костной ткани – гидроксиапатит, который из биологического сырья получают с помощью термической обработки, обжига, проведения специальных химических реакций и «посттермического» обжига.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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