Разработка биоматериала для восстановления костей обошлась в 160 млн тенге - ученые РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Профессор казахстанского Института проблем горения Зулхаир Мансуров рассказал о процессе разработки биоматериала для восстановления костей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2008-2010 годах мой аспирант из Египта Ахмет Ханур проводил работу по использованию гидроксиапатита – еще не синтезированного нами, а того, что было в продаже. Он наносил его на поверхность титановых имплантов, защитил диссертацию и уехал. В 2017 году мы с Чингизом Даулбаевым определили тему его диссертации – «Синтез использования гидроксиапатита, получение его из яичной скорлупы и фосфорной кислоты». Туда входило изучение физических, химических и механических свойств», - рассказал Зулхаир Мансуров корреспонденту МИА «Казинформа» в телефонном разговоре.

По его словам, уже сейчас материал демонстрирует хорошие качества.

«И уже на основе его диссертации мы подали синтез гидроксиапатита в Фонд науки. Нам выделили 160 млн тенге, мы создали чистую комнату. В настоящее время идет процесс сертификации этого материала. Биоматериал проявил очень хорошие качества – 97%-98% чистоты. Мы эту работу проводим совместно с профессором Темирбаевым, и он уже использует его на практике», - добавил профессор.

Ранее сообщалось о том, что казахстанские ученые разработали доступный биоматериал для восстановления костной ткани – гидроксиапатит, который из биологического сырья получают с помощью термической обработки, обжига, проведения специальных химических реакций и «посттермического» обжига.



